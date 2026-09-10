Cinci morți și 86 de persoane se tem dispărute după incendiul unui feribot în Filipine- VIDEO

Cel puțin cinci persoane au murit și 86 sunt încă date dispărute după ce un incendiu a izbucnit la un feribot din Filipine, a anunțat garda de coastă a țării.

Incendiul a izbucnit la bordul navei MV June Aster în timp ce se apropia de destinația sa, în Coron, un punct turistic popular în provincia Palawan.

Garda de Coastă a anunțat că 43 de persoane au fost salvate.

Căpitanul pazei de coastă Noemi Cayabyab a declarat că nava transporta 134 de pasageri și membri ai echipajului.

Feribotul se îndrepta spre Coron, în provincia Palawan.

Coron, care atrage atât turiști locali, cât și străini, este renumit pentru stâncile sale calcaroase, plajele nisipoase și apele turcoaz. Este, de asemenea, popular printre scafandri pentru locurile naufragiilor din cel de-al Doilea Război Mondial.

Această fotografie realizată pe 5 decembrie 2025 înfățișează turiști care fac fotografii pe o barcă în largul orașului Coron din provincia Palawan din Filipine. Credit line: Mladen ANTONOV / AFP / Profimedia

Accidentele cu feribotul nu sunt ceva neîntâlnit în Filipine, unde e ceva normal să călătorești pe mare între numeroasele insule ale țării.

Însă accidentele mortale precum cel de acum sunt rare în Coron.

În 2024, toți cei 14 membri ai echipajului unei nave de marfă au fost salvați după ce nava s-a scufundat în largul insulei Coron.

În același an, peste 300 de persoane au fost afectate după ce o navă de marfă pentru pasageri a eșuat în timp ce se pregătea să plece din portul Coron, dar în cele din urmă toți pasagerii au reușit să debarce în siguranță.