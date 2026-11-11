Cinci newslettere pentru cei care iubesc mâncarea

Fie că gătești, fie că doar mănânci, îți recomand aceste newslettere care te țin la curent cu ce se întâmplă în lumea culinară, scrise în limba română și gratuite.

Umami Moments

Oana Vasiliu este antropologă și om de comunicare și scrie în Umami Moments despre călătoriile ei, cercetările la care ia parte sau pe care le-a descoperit și ce se mai întâmplă cultural în zona culinară românească. Newsletterul vine în inbox în fiecare joi.

Ada Galeș

Actrița Ada Galeș scrie des despre cumpărături, gătit și mâncat. Mai scrie și despre dragoste, vacanțe și lucruri de suflet, la fel de bine, dar textele ei despre cum explorează diferite ingrediente, de unde le cumpără și ce face cu ele sunt o inspirație.

Lista Adelinei

Adelina Dabu e expertă în politici publice, ambasadoarea a Pactului pentru Climă al UE și antropologă. Newsletterul ei ne informează săptămânal sau la două săptămâni și despre evenimentele culinare din țară, și despre ce se întâmplă la nivel de UE în politicile alimentare și de mediu. Traduce foarte bine pe înțelesul tuturor ce decizii se iau.

Gazeta de bun gust

Cheful cofetar Robert Eisler scrie săptămânal despre evenimentele HORECA din Brașov. De la degustări de vinuri la deschideri de restaurante sau apariția unor instrumente noi pentru industrie, te ține la curent cu tot ce e relevant. Și nu trebuie să lucrezi în domeniu ca să te intereseze.

Flavors & Balance

Fotograful Elias Salasidis, care e grec de origine, scrie despre relația lui cu mâncarea: de la impactul fizic al mâncării la povești și rețete din familia lui. Multe articole explorează profund teme precum sațietatea sau cum capeți o moștenire culturală, în timp ce altele te învață despre feluri tradiționale grecești. Un echilibru bun.