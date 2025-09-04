Cinci persoane, reținute într-un dosar de fraudare a statului cu aproape 20 de milioane de euro. Gruparea era ajutată de o inspectoare din ANAF

Cinci persoane care îndeplineau funcții de administratori sau reprezentanți de societăți comerciale au fost reținuți vineri de către procurorii DNA pentru evaziune fiscală, anunță instituția într-un comunicat de presă. Ei sunt acuzați că în ultimii cinci ani au creat o schemă de fraudare prin care au prejudiciat bugetului statului cu 96.131.255 lei (aproape 20 de milioane de euro) prin neplata taxelor.

Potrivit Digi24 care citează surse judiciare, gruparea este formată din persoane aflate în spatele platformei leasingautomobile.ro și a firmelor deținute de aceste persoane. În centrul ei este Gabriel Hăulică, un afacerist care a mai fost în vizorul anchetatorilor pentru infracțiuni de evaziune fiscală. El a mai deținut firme care au intrat în faliment cu datorii de zeci de milioane de lei la stat.

De asemenea, potrivit surselor Digi, a mai fost reținut în dosar și Gigi Bracaci, descris pe platforma leasingautomobile.ro drept „un antreprenor curajos” care „a studiat și experimentat în acest domeniu, cristalizând o viziune asupra unui comerț civilizat, transparent, la costuri corecte în vânzările de mașini rulate”.

Ceilalți trei inculpați reținuți sunt angajați ai companiilor deținute de Hăulică și Bracaci.

Gruparea era sprijinită de un angajat ANAF

Gruparea era ajutată de un inspector superior în cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Iași, identificată de DNA drept Elena Liliana Beleca. Pe numele ei și altor două persoane, fără calitate specială, procurorii au dispus măsura controlului judiciar timp de 60 de zile.

„În perioada 2021 – ianuarie 2025 ar fi fost creată o schemă de fraudare care a implicat mai multe societăți comerciale interconectate ce desfășoară activități de comerț cu autoturisme de lux „second-hand” achiziționate din țări UE, având ca scop final sustragerea de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat, prejudiciul fiind estimat, la acest moment al cercetărilor, la suma de 96.131.255 lei”, precizează procurorii.

Potrivit procurorilor, evaziunea se producea prin „evidențierea, în actele contabile și în documentele legale ale societăților implicate, a unor operațiuni fictive și cheltuieli care nu ar fi avut la bază operațiuni reale, în baza unor documente justificative emise în numele acelor societăți sau având ca beneficiari scriptici acele societăți, precum și crearea unor circuite de tranzacționare de tip carusel, respectiv interpunerea, în mod artificial, a unor societăți (de tip „bidon”) în achizițiile de autoturisme din spațiul comunitar, în regim de taxare inversă, efectuate de societățile beneficiare final”.

Cum funcționa schema de fraudare

Procurorii DNA spun că schema de fraudare funcționa pe două paliere. În primul se regăseau societăți care funcționează la vedere și care intrau direct în relații cu clienții, preluau comenzile de autoturisme de la aceștia, derulau procedurile de achiziție a bunurilor din spațiul intracomunitar, coordonau operațiunile de logistică, efectuau formalitățile prealabile înmatriculării – atunci când era cazul, și vindeau bunurile direct către clienți, justificând proveniența mărfurilor cu achiziții de la firmele de tip „bidon”.

Al doilea palier conținea societăți de tip „bidon” care erau interpuse în mod artificial în diferite tranzacții comerciale, astfel încât, în baza documentelor justificative emise în numele acestora, societățile care erau beneficiare reale ale mecanismului înregistrau cheltuieli și deduceau TVA aferentă achizițiilor de autoturisme, iar TVA datorată era compensată din alte relații comerciale.

Cele 11 companii au raportat achiziții intracomunitare de mașini second-hand (din Germania, în principal) de 465 de milioane de lei, pentru care au plătit TVA de 7,8 milioane de lei, deși valoarea reală a taxei pe valoare adăugată depășea 88 de milioane de lei.

Despre inspectoarea ANAF, procurorii spun că „deși ar fi avut reprezentarea derulării, prin intermediul societăților controlate de inculpații menționați, a unor fraude fiscale, cu ocazia verificărilor derulate sau pe care le-ar fi inițiat, nu a urmărit elucidarea acestor aspecte, ci ar fi încercat să ascundă neregulile identificate.”

DNA cere arestarea preventivă a inculpaților

Pentru a recupera prejudicul, procurorii au instituit sechestru pe case, apartamente, terenuri în valoare de 31 milioane de lei, asupra a peste 50 de autoturisme de lux și a unor sume de bani găsite la percheziții, respectiv 307.000 euro, 431.000 lei, 75.000 dolari americani și 2.500 lire sterline.

Cei cinci inculpați reținuți vor fi prezentați astăzi Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.