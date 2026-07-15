Cine a făcut mai mult profit anul trecut. Kaufland, Carrefour, Lidl sau Mega Image

Trei dintre cele mai mari zece lanțuri de supermarketuri au pierdut bani anul trecut, arată o analiză realizată de Economica.

Un singur retailer alimentar a reușit să treacă de bariera de un miliarde de lei profit anul trecut. Este vorba de Lidl, lanțul care a raportat un profit net de 1,3 miliarde de lei, cu 10% mai mare față de anul anterior, scrie Economica.

Cea de-a doua companie din grupul german Schwarz, Kaufland, a avut un profit cu 30% mai mic față de anul precedent, de 796,8 milioane de lei.

În top urmează două companii din grupul Carrefour, cumpărat recent de frații Pavăl, urmate de o altă companie deținută de grupul Schwarz, lanțul La Cocoș, cu un profit de 34,7 milioane de lei.

Lista lanțurilor care au făcut profit în 2025 mai include Penny (Rewe) și Mega Image (un profit net de 124,8 milioane de lei).

La polul opus se află trei lanțuri mari, cu pierderi: Carrefour SA, Profi Rom Food și Selgros Cash&Carry. Publicația prezintă și valoarea pierderilor înregistrate de acestea anul trecut.