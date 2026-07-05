Cine a fost Dimitrie Brândză, omul care ne-a oferit Grădina Botanică. Povestea unui remarcabil savant

Medic renumit, naturalist de geniu și fondator al Grădinii Botanice din București, Dimitrie Brândză reprezintă una dintre cele mai luminate și revoluționare minți din istoria științifică a României.

Deși a fost un savant de o anvergură enciclopedică, cel care a pus bazele cercetărilor de botanică în România, numele său a căzut într-o nedreaptă umbră a uitării.

Mormântul său din Cimitirul Bellu a fost recent curățat, după ce, în trecut, fusese vandalizat.

Citește, pe B365.ro, despre copilăria lui Dimitrie Brândză și cum a ajuns să ctitorească Grădina Botanică din București.