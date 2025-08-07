VIDEO „Astăzi am văzut drapelul țării pe sicriul unui criminal”. Protest în Piața Universității față de funeraliile naționale pentru Ion Iliescu / Jandarmeria: Desfăşurarea acestei manifestaţii este ilegală

La această oră, în Piața Universității din București, câteva zeci de persoane protestează față de decizia Guvernului de a declara zi de doliu național pentru fostul președinte Ion Iliescu.

Manifestația, organizată de grupul Corupția Ucide, este gândită ca un „moment de comemorare alternativă, dedicat victimelor represiunii din iunie 1990”.

20:35

„Am venit cu tristețe, pentru că după 35 de ani suntem iar în pe străzi, ne căutăm justiția, ne căutăm dreptatea. Și astăzi am văzut drapelul țării mele pe sicriul unui criminal”, a declarat pentru HotNews Marian Mierlă, profesor, revoluționar cu rol determinat.

20:16

Pentru a arăta că nu sunt de acord cu ziua de doliu national pentru Ion Iliescu, manifestanții au desfășurat inclusiv un tricolor găurit – simbol al Revoluției – în jurul fântânii din Piața Universității.

20:04

„Tovarăse lliescu, N-am emigrat. Am evadat. 5 milioane de români au fugit de mineri, de Securitate, de tine. Ai stins speranța cu bastoane si minciuni. Justiția v-a iertat. Istoria nu”, este mesajul transmis de o pensionară prezentă în Piață.

„Iliescu criminal, nu erou național” și „Ole, ole, Iliescu nu mai e”, mai strigă mulțimea.

19:55

Jandarmeria Capitalei atrage atenţia că protestul din Piaţa Universităţii „nu are autorizaţiile necesare”.

„Subliniem faptul că desfăşurarea acestei manifestaţii este ilegală, deoarece nu respectă prevederile legale impuse de Legea 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice – depunerea declaraţiei scrise de organizare a adunării publice la Primăria Municipiului Bucureşti, cu cel puţin trei zile înainte de data desfăşurării acesteia şi înregistrarea declaraţiei de desfăşurare a adunării publice la unităţile de jandarmi competente teritorial, cu cel puţin 48 de ore înainte”, spun reprezentanții Jandarmeriei.

Jandarmeria recomandă astfel celor care intenţionează să participe la această manifestaţie „să coopereze cu forţele de ordine şi să indice acestora persoanele care comit fapte antisociale pentru luarea măsurilor legale care se impun”.

19:51

„Din 1990, de când ne-a devenit președinte Ion Iliescu, am vrut să scăpăm de el, cel puțin noi cei care am fost în Piața Universității”, spune unul dintre manifestanți, Gigi Ursache, participant la Revoluție, în prezent pensionar.

19:45

„Mai bine golan decât activist, mai bine mort decât comunist”, răsună, joi seară, din difuzoare, în Piața Universității, în zona fântânilor.

Manifestația, programată la ora 19:00, a început cu 30 de minute întârziere.

„Cine a tras în noi după 22?” și „Iliescu vinovat pentru sângele vărsat!”, strigă manifestanții. Sunt câteva zeci de persoane, alături de jandarmi și reporteri de televiziune.

„Golan post-mortem” scrie pe pancarta unei persoane. Altele poartă la piept o insignă pe care scrie „golan”.

Un bărbat a venit îmbrăcat în roșu pentru a aminti, spune el, de sângele vărsat la Revoluție.

Manifestația este una pașnică.