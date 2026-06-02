Cine e celălalt general din dosarul în care șeful Armatei, Gheorghiță Vlad, este vizat de DNA. A luptat în Irak și Afganistan, diplome în SUA, decorat de Iohannis

În dosarul în care șeful Statului Major al Armatei este vizat de DNA infracțiuni de corupție săvârșite de militari apare și un alt nume de general.

Potrivit DNA, în „cursul lunii iulie 2025, generalul Vlad Gheorghiță, șeful Statului Major al Apărării din cadrul M.Ap.N., prin actele sale de complicitate, ar fi înlesnit emiterea și semnarea de către general-locotenent Berdilă Iulian, locțiitorul pentru operații și instrucție al Șefului Statului Major al Apărării, a unei solicitări adresate Ministerului Educației și Cercetării, privind suplimentarea locurilor de la buget pentru Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București – Facultatea de Educație Fizică și Sport, cu depășirea limitelor atribuțiilor conferite de legislație, în condițiile în care, solicitarea în cauză era atributul exclusiv al Direcției Generale Management Resurse Umane, structură centrală în cadrul M.Ap.N.”

DNA nu a comunicat până în acest moment dacă Berdilă este și el urmărit penal în dosar.

Cine este generalul Iulian Berdilă

Potrivit biografiei publicate pe site-ul Împreună Protejăm România cu ocazia unui eveniment, generalul-maior Iulian Berdilă a primit comanda şi Drapelul de Luptă ale Statului Major al Forţelor Terestre în data de 26 martie 2020.

Berdilă s-a născut la 8 ianuarie 1971, în localitatea Galaţi. A absolvit Liceul Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza, în anul 1989, şi Institutul Militar de Artilerie şi Geodezie „Ioan Vodă” de la Sibiu, în anul 1992. A fost repartizat comandant de pluton aruncătoare de proiectile reactive la Regimentul 16 Artilerie. În 1995, este încadrat comandant de pluton antitanc în cadrul Batalionului 2 Infanterie „Călugăreni”.

În 1996, absolvă Cursul de limbă engleză din Lackland Air Force Base, SUA şi Cursul de bază pentru ofiţeri de artilerie terestră din Fort Sill, SUA. Până în august 1998 îndeplineşte funcţia de ofiţer cu sprijinul prin foc în cadrul aceluiaşi batalion; primeşte comanda bateriei antitanc mixtă, începând cu septembrie 1998. În 1999 este înaintat la gradul de căpitan, iar în iunie 2000 este încadrat la Corpul 1 Armată Teritorial pentru a instrui personalul comandamentului în domeniul familiarizării şi studiului aspectelor legate de interoperabilitatea cu structurile NATO. În acelaşi an, a absolvit Cursul avansat pentru ofiţeri de artilerie la Fort Sill, SUA.

În perioada 2001 – 2003, îşi desfăşoară activitatea în Secţia Coordonarea Restructurării şi Integrării în NATO din Statul Major al Forţelor Terestre. În anul 2003, urmează cursurile Colegiului de Comandă şi Stat Major al Forţelor Terestre din SUA.

În 2004 este înaintat la gradul de maior şi devine primul ofiţer român selecţionat să urmeze cursurile Şcolii Militare de Studii Avansate din SUA, în Fort Leavenworth, Kansas, unde obţine masterul în artă şi ştiinţă militară (operaţii la nivel de teatru). În anul 2005, este numit aghiotant al şefului Statului Major General.

Operațiuni în Irak și Afganistan

La sfârşitul anului 2006, este numit ofiţer executiv al locţiitorului şefului de stat major pentru operaţii din cadrul Forţei Multinaţionale din Irak. În iulie 2007 este încadrat şef al Biroului Planificare Operaţii din Componenta Operaţională Terestră. Odată cu înaintarea la gradul de locotenent-colonel, în anul 2009, este numit comandant al Batalionului 2 Infanterie „Călugăreni” cu care participă la a doua sa misiune în teatrele de operaţii, în perioada iunie – decembrie 2011, în provincia Zabul, Afganistan.

În ianuarie 2012, cu ocazia ceremoniei de repatriere a Batalionului 2 Infanterie „Călugăreni”, este avansat la excepţional la gradul de colonel. În aprilie 2013, este numit locţiitorul şefului de stat major pentru operaţii la Comandamentul Diviziei 2 Infanterie „Getica”, iar în 2014, absolvă Colegiul de Război al Forţelor Terestre din SUA, obţinând al doilea masterat, în studii strategice. În perioada martie 2014 – august 2015, a îndeplinit funcţia de şef de stat major al Diviziei 2 Infanterie „Getica”. Începând cu septembrie 2015, a fost numit comandantul Brigăzii 81 Mecanizată „General Grigore Bălan”. În data de 20 august 2019, a fost promovat comandant al Comandamentului Multinaţional de Divizie Sud-Est.

Berdilă, decorații multiple

Generalul Berdilă a fost distins cu Ordinul Virtutea Militara in grad de Cavaler, Emblema Onoarea Armatei României, Emblema Onoarea Armatei României (cu însemn de război), Emblema de Onoare a Forţelor Terestre, Emblema de Onoare a Comunicatiilor si Informaticii, Emblema de Onoare a Directie Domenii si Infrastructuri, Emblema de Onoare a Comandamentului Fortelor Intrunite, Emblema de Merit „În Slujba Păcii” clasa I, Emblema de Merit In serviciul Armatei Romaniei clasa a III-a, Semnul Onorific „În Serviciul Patriei” pentru 15, 20 si 25 de ani de activitate, insigne „Participant la Misiuni în Străinătate” şi Titlul Onorific de „Militar Veteran”. De asemenea, a fost decorat cu Bronze Star (SUA), şi distins cu Army Commendation Medal (SUA) şi Medalia NATO Non-Article V.

În semn de apreciere a rezultatelor importante obtinute în îndeplinirea misiunilor și pentru contribuția adusă la promovarea imaginii Armatei României, Președintele României, i-a conferit în 2020, cu prilejul Zilei Naționale a României, Ordinul Național Pentru Merit în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari.

Generalul-maior Iulian Berdilă este căsătorit şi are un fiu.