Cine este Carmen Moraru, numele-surpriză vehiculat să preia un portofoliu important în Cabinetul lui Tomac

Un nou nume pe care Eugen Tomac îl va propune în Executivul său este Carmen Moraru, care va ocupa fotoliul de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), au declarat surse politice pentru HotNews.

În vârstă de 61 de ani, Carmen Moraru este, în prezent, secretar de stat în MIPE și se ocupă de administrația publică centrală, potrivit propriului CV. Este al doilea mandat în această funcție, primul fiind în perioada mai 2022 – august 2023.

A mai ocupat o funcție în MIPE, de data aceasta de secretar general adjunct, în perioada aprilie – august 2021.

Moraru și-a început cariera în domeniul politic în 1992, când a devenit consilier, șef de serviciu în Ministerul Transporturilor, funcție pe care a ocupat-o timp de șase ani.

Tot în Ministerul Turismului a ocupat funcții de director general și director general adjunct în perioada 1998 și 2006.

În 2006, a devenit director general în Ministerul Afacerilor Externe, până în 2008, când s-a reîntors director general în Ministerul pentru IMM Comerț, Turism și Profesii Liberale.

Ea a ocupat funcții de conducere în Ministerul Turismului până în 2013.

Carmen Moraru a mai ocupat funcții de director și director general adjunct în Ministerul Transporturilor și Ministerul Fondurilor Europene.

În iunie 2018 și până în septembrie 2019, a fost vicepreședinte al Grupului de lucru Chestiuni intermodale și Rețele în cadrul Consiliului Uniunii Europene pe durata Președinției României a Consiliului Uniunii Europene.

Și în calitate de secretar de stat Carmen Moraru a fost angajată în mai multe instituții: Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Energiei, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Ministerul Finanțelor și MIPE.