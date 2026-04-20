Cine este câștigătorul celui mai mare premiu din istoria Loteriei Române. Azi și-a ridicat banii

Cel mai mare premiu din istoria Loteriei Române, în valoare de peste 12,93 milioane de euro, a fost câștigat duminică cu un bilet care a costat 14,5 lei, jucat online. Câștigătorul și-a ridicat luni premiul, conform Loteriei Române.

Câștigătorul premiului de categoria I la tragerea Joker din 19 aprilie, în valoare de 65.969.447,56 lei, cel mai mare premiu la acest joc și din istoria Loteriei Române, și-a ridicat câștigul astăzi, 20 aprilie, anunță Loteria Română.

Câștigătorul este din București, are în jur de 50 de ani și este jucător ocazional la Loto 6/49 și Joker. El nu a dorit să-și facă publică identitatea.

Biletul norocos a fost jucat online, pe joaca.loto.ro și a fost completat cu două variante la Joker.

Bărbatul a spus că numerele care i-au purtat noroc nu au semnificație personală, potrivit Loteriei.