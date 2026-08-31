„Cine este cel mai mare ratat din Belgia?”. Reacția Bruxelles-ului după ce ambasadorul american a izbucnit pe Instagram la adresa unui ministru

„Orice altă provocare” riscă să declanșeze „o escaladare inutilă a relațiilor noastre”, i-a transmis Belgia ambasadorului american.

Ministrul belgian al Afacerilor Externe, Maxime Prévot, i-a cerut luni ambasadorului SUA la Bruxelles, Bill White, să înceteze să-i vizeze pe oficialii guvernamentali în tiradele sale de pe rețelele de socializare, întrucât orice altă provocare va tensiona relațiile bilaterale.

Prévot i-a spus lui White, în cadrul unei întâlniri, că afirmațiile publice „ce vizează personal oficialii belgieni… nu pot fi tolerate” și că „orice provocare suplimentară ar fi contraproductivă și ar putea duce la o escaladare inutilă a relațiilor noastre”, potrivit unui comunicat al purtătorului său de cuvânt transmis publicației Politico.

„Rolul unui ambasador este guvernat de reguli și practici diplomatice bine stabilite, inclusiv respectul reciproc și neamestecul în afacerile interne”, menționează comunicatul.

Prévot l-a convocat pe White în urma unei izbucniri de pe Instagram, de vineri, a trimisului american împotriva ministrului belgian al Sănătății, Frank Vandenbroucke. White a postat o imagine a ministrului sănătății, generată cu ajutorul inteligenței artificiale (AI) și a întrebat: „Cine este cel mai mare RATAT din Belgia?”. Ministrul de Externe a calificat atacul drept „inacceptabil”.

White a adoptat un ton vizibil mai conciliant la sosirea lui la întâlnirea de luni. „Mă bucur foarte mult să-l văd pe prietenul meu Maxime Prévot”, a declarat ambasadorul american pentru VTM NEWS, adăugând că au „lucruri foarte importante de discutat”. El a menționat planurile privind o nouă ambasadă a SUA la Bruxelles și legăturile economice dintre cele două țări.

Este a doua mustrare primită de White în acest an. În februarie, el a fost convocat după ce a acuzat Belgia de antisemitism și l-a presat pe Frank Vandenbroucke să intervină într-o anchetă privind circumciziile rituale evreiești.