Cine este „eminența cenușie” a Kremlinului, omul numit „curator pe Republica Moldova”? „Urmează acțiuni fără nicio limită morală. Bugetele par nelimitate”

„Eminența cenușie” a Kremlinului și „Kinder Surprise” – ambele sunt poreclele actualului adjunct al administrației prezidențiale de la Kremlin, Serghei Kirienko, numit în prezent și „curator pe Republica Moldova”. Ce rol joacă el în evenimentele importante care se derulează în aceste zile?

Printr-un decret al lui Vladimir Putin, emis la sfârșitul lunii august 2025, se lichidează două direcții care „coordonau” politicile Rusiei în spațiul post-sovietic și se substituie cu una nouă „pentru parteneriat strategic și cooperare”. În fruntea acestei instituții apare numele lui Serghei Kirienko.

Alegerile din Moldova au ajuns una dintre tablele de șah pe care joacă Kirienko și oamenii săi, potrivit unei analize recente a comunității de experți Watchdog,

„Politica Kremlinului în spațiul post-sovietic și cu Sudul Global”

„Conform informațiilor pe diferite surse, noua direcție va fi responsabilă nu doar pentru politica Kremlinului în spațiul post-sovietic, dar și în „Sudul Global”. Dar mai important este altceva – noua structură va acționa în subordinea lui Serghei Kirienko. (…) Urmează acțiuni fără nicio limită morală. Bugetele par nelimitate. Ce au cheltuit până acum e nimic pe lângă ce urmează. Dacă nu iese un Guvern prorus, vor încerca alegeri anticipate, vor organiza proteste și deja se propagă ideea că scrutinul va fi fraudat”, a explicat Valeriu Pașa, expert Watchdog.

Informațiile despre rolul lui Kirienko, inclusiv în politica Moscovei referitoare la Republica Moldova, se vehiculează demult. Conform comunității de experți Watchdog, Kirienko coordonează nu doar activități ale oligarhului fugar Ilan Șor, ascuns la Moscova, dar și peste 20 de partide și candidați independenți care participă în campania pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova.

Serghei Kirienko. Foto: WillWest News / Profimedia

Mai mult, aceleași surse susțin că exista înțelegeri și cu oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc.

350 de milioane de dolari puse la bătaie

Recent, jurnalistul cunoscut din Ucraina Dmitri Gordon a scris că, potrivit unor documente de la Kremlin, Rusia are un plan care prevede cheltuieli de 350 de milioane de dolari pentru a instala la Chișinău o putere pro-Rusia.

Metodele? Manipulare informațională, finanțarea partidelor docile, dar cumpărarea directă a alegătorilor.

Cine este Sergei Kirienko

Serghei Kirienko, născut pe 26 iulie 1962, este unul dintre politicienii influenți ai Federației Ruse. Din 2016, el deține funcția de prim-adjunct al șefului Administrației Prezidențiale a Rusiei, după ce timp de un deceniu a condus compania de energie nucleară Rosatom.

Kirienko a intrat în istorie ca fiind cel mai tânăr prim-ministru al Rusiei, preluând conducerea guvernului la doar 35 de ani, în martie 1998, în perioada președinției lui Boris Elțîn.

Președintele rus Boris Elțîn alături de Serghei Kirienko în funcția de premier, 9 aprilie 1998. Foto: AFP / Profimedia

De ce i se spune Kinder Surprise

Tot atunci, a primit porecla “Kinder Surprise”, din cauză că numirea sa a fost o surprindere pentru mai mulți. Mandatul său a fost însă de scurtă durată, încheindu-se în august același an, pe fondul crizei financiare care a zguduit Rusia.

De atunci, și-a transformat porecla în reputație, prin mișcările surprinzătoare nu doar legate de carieră, ci prin felul în care instituțiile pe care le coordonează acționează surprinzător.

Considerat un tehnocrat, Kirienko este astăzi una dintre figurile-cheie ale Kremlinului. El are un rol important în gestionarea teritoriilor ocupate de Rusia în Ucraina, după declanșarea invaziei din februarie 2022. Serghei Kirienko și-a construit cariera pas cu pas, traversând perioadele de transformare radicală ale Rusiei.

Absolvent în 1984 al Institutului de Ingineri ai Transportului pe Apă din Gorki și, mai târziu, al Academiei de Economie Națională de pe lângă Guvernul Federației Ruse (1993), el a pornit pe drumul vieții publice în rândurile Komsomolului și ale Partidului Comunist.

Kirienko a făcut serviciul militar între 1984 și 1986, apoi a devenit maistru la șantierul naval „Krasnoe Sormovo”.

În scurt timp, între 1986 și 1991 a condus structurile locale ale Komsomolului, ajungând prim-secretar al Comitetului Regional din Gorki.

Odată cu destrămarea URSS, s-a orientat spre mediul de afaceri, indiferent ce însemna asta la începutul anilor 90 în fosta Uniune Sovietică.

Între 1991 și 1997 a condus companii și instituții financiare importante: a fost director general al „Concern AMK”, președinte al consiliului băncii „Garanția” și președinte al companiei petroliere „NORSI-OIL”.

Adept al reformelor liberale inițiate de Egor Gaidar, Kirienko a decis să-și completeze studiile cu un program economic.

Ascensiunea sa pe scena politică federală a venit în 1997, când Boris Nemțov, pe atunci prim-adjunct al premierului, l-a convins pe Viktor Cernomîrdin să îl numească pe tânărul antreprenor din Nijni Novgorod într-o poziție de conducere la Ministerul Combustibilului și Energiei.

Astfel, în 1997-1998, Kirienko a devenit mai întâi prim-adjunct al ministrului, apoi ministru al Combustibilului și Energiei.

Cariera sa a cunoscut un salt spectaculos pe 23 martie 1998, când președintele Boris Elțîn l-a numit premier interimar, după demisia cabinetului Cernomîrdin.

Stilul său de gândire, descris de Elțîn ca „echilibrat, dur și consecvent”, a fost decisiv în desemnarea celui mai tânăr premier din istoria Rusiei.

Legătura Putin – Kirienko

Relația dintre Kirienko și Putin are o istorie îndelungată. Cei doi se cunosc din anii 1990, iar pentru o scurtă perioadă în 1998, Kirienko s-a aflat chiar mai sus de Putin în ierarhia de stat.

Kirienko l-a prezentat pe Putin colectivului Serviciului Federal de Securitate (FSB) în iulie 1998. Chiar și astăzi, în conversații informale, continuă să-i vorbească președintelui la persoana apropiată, pe „tu”.

Potrivit analistului rus Mihail Vinogradov, încă din 1999, când Putin a devenit premier, Kirienko s-a poziționat clar ca un funcționar disciplinat, subordonat și loial statului.

S-a luptat cu baronii locali

Publicația „Meduza” scria că la decizia numirii a contribuit și experiența sa ca reprezentant prezidențial în Districtul Federal Povoljie. În prima jumătate a anilor 2000, Kirienko reușise să limiteze influența liderilor regionali, fapt pe care Putin l-a apreciat.

În prezent, Serghei Kirienko este numit unul dintre principalii ideologi și arhitecți ai regimului lui Vladimir Putin.

Coordonează teritoriile anexate de Rusia

Kirienko este curatorul al teritoriilor ucrainene, ocupate de Rusia, începând cu 2022: Donețk, Luhans, Zaporojie și Herson, dar și coordonează acolo numirile unor funcționari loiali, afirmă autorul canalul de Youtube “Continuare urmează”, Pavel Kanîghin, cu 1,2 milioane de urmăritori.

De asemenea, Kirienko răspunde de “coordonarea” persoanelor din domeniului culturii, iar cei care nu sunt loiali regimului, decide să îi includă în “lista neagră”.

“Rusia întotdeauna a câștigat orice război, dacă acest război devine unul popular. Așa a fost întotdeauna. În mod obligatoriu, vom câștiga și acest război, și cel “fierbinte”, și cel economic, și acel psihologic și informațional, care este dus împotriva noastră. Pentru asta ne trebuie că acest război să devină popular, adică ca fiecare persoană să simtă apartenența sa, ca fiecare persoană să aibă propria sa contribuția la aceasta victorie”, a declarat Kirienko în cadrul unui forum al pedagogilor.

În 2021, primul adjunct al șefului administrației prezidențiale, Kirienko a declarat venituri de 30,6 milioane de ruble, echivalent a 311.000 de euro.

Fiul lui, Vladimir Kirienko, din 2021 este CEO al platformei „VKontakte” (VK), care a devenit un fel de alternativă pentru Facebook și Instagram, interziși oficial în Federația Rusă, după începerea invaziei de scară largă a Rusiei în Ucraina.

Mai nou, VK a devenit în Rusia și practic alternativă a Youtube-ului, datorita dezvoltării platformei „VKvideo”.

Oleksiy Danilov, fostul secretar al Consiliului de Securitate de la Kiev, spunea în 2022 că Kirienko coordonează loviturile Rusiei asupra infrastructurii energetice din Ucraina.

Ce spune un deputat de la Chișinău?

HotNews a discutat cu deputatul Oazu Nantoi, ales din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, membru în Comisia securitate națională din cadrul Parlamentului Republicii Moldova.



„Vorbesc în calitate de cetățean al Republicii Moldova care, într-o anumită măsură, înțelege politicile și interesele Federației Ruse. Am urmărit, printre altele, și traiectoria lui Sergei Kirienko”, a explicat Nantoi.

„Trebuie să începem prin definirea caracteristicilor regimului din Federația Rusă. Este un regim autoritar care a eliminat orice urmă de democrație în interiorul Federației Ruse, iar în jurul lui Vladimir Putin se află executori docili ai scenariilor stabilite de el”.

„Să ne amintim cât de evident a fost spectacolul din 22 februarie 2022, când Putin a prezentat publicului un video cu anturajul său, discutând perspectivele relațiilor cu Ucraina. Sergei Kirienko este un executor docil al politicilor unui regim care neagă suveranitatea și independența statelor din spațiul ex-sovietic”.

„Știm că în cadrul administrației prezidențiale de la Kremlin au existat mereu structuri care, deși purtau nume diferite, răspundeau de ceea ce se numește soft power în raport cu fostele republici unionale, inclusiv Republica Moldova. Știm că în administrația prezidențială erau persoane cu grade de general în FSB sau în servicii federale, care răspundeau direct de Republica Moldova”.

„Curatorul Republicii Moldova”

„Știm că, în ultimii ani, se vorbește tot mai insistent că Sergei Kirienko a devenit curatorul Republicii Moldova în ceea ce privește implementarea politicilor antistatale ale regimului Putin”, a spus deputatul Oazu Nantoi, din partidul Maiei Sandu.

„Din păcate, în Republica Moldova nu au existat guvernări care să se ocupe de consolidarea societății. Politica a divizat societatea în scopul menținerii puterii, iar Federația Rusă exploatează aceste consecințe. Să ne amintim că, după începerea agresiunii frontale a Federației Ruse împotriva Ucrainei, sondajele din Republica Moldova arătau că 35% dintre cei chestionați susțineau sau justificau agresiunea regimului Putin”, a mai politicianul.

Deputatul mai susține că Republica Moldova rămâne vulnerabilă, iar politicienii dispuși să execute comenzile Kremlinului contribuie la această vulnerabilitate.

„Kremlinul promovează politici aparent banale, dar care se dovedesc eficiente. Privind atmosfera din Republica Moldova, constatăm provocări precum instabilitatea, incertitudinea, frica și construirea imaginarului „dușmanului”, folosite pentru manipularea alegătorilor, mai ales în perspectiva alegerilor”.

„Eu aș vrea să subliniez că putem vorbi mult despre politica Rusiei, dar trebuie să ne întrebăm de ce suntem atât de vulnerabili și ce trebuie făcut pentru ca cetățenii Republicii Moldova să nu fie manipulați atât de ușor de regimul lui Putin”, a conchis Oazu Nantoi.