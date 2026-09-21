Cine este Ionel Rusen, omul de afaceri vizat și el de DIICOT în dosarul lui Călin Georgescu

Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineață de DIICOT din trafic și dus la locuința sa pentru percheziții, într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro. În schema infracțională este implicat și Ionel Rusen, un controversat om de afaceri din Constanța.

Surse judiciare au declarat pentru HotNews că Georgescu și Rusen au înșelat un om de afaceri, căruia i-au promis că îi pot obține un credit la o bancă din Elveția, sub condiția să depună o garanție de un milion de euro. Banii au fost transferați, însă finanțarea promisă nu s-a materializat.

„Începând cu septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate în București și în Argeș, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, membrii grupului infracțional organizat au indus în eroare o persoană vătămată că ar putea obține o finanțare de 6.000.000 euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție bancară, sub condiția depunerii unei garanții. În aceste condiții, făptuitorii au determinat victima să transfere peste 1.000.000 euro”, a anunțat DIICOT.

Potrivit ordonanței DIICOT, Ionel Rusen e acuzat că a intermediat finanțarea împreună cu italianul Massimiliano Arena, prezentat drept director al Wealth Bank, potrivit Mediafax.

Documentele din dosar arată că, pentru plata acestei garanții, a fost indicat un cont al MIGOM Bank, deschis la banca elvețiană Incore Bank AG. Același cont apare, potrivit documentelor, și în actele referitoare la contul fiduciar al Wealth Bank și în contractul pentru facilitatea de credit de 6 milioane de euro, mai scrie sursa citată.

Călin Georgescu, întâlniri discrete cu Ionel Rusen

În luna august 2025, ziarul Adevărul scria că fostul candidat la prezidențiale și Ionel Rusen au fost surprinși când s-au întâlnit într-o parcare din Herăstrău.

El este și un puternic susținător al lui Georgescu, care s-a remarcat prin postările sale pe rețelele de socializare în timpul alegerilor.

Într-o intervenție la Antena 3, Ionel Rusen declara că este prieten de mai bine de zece ani cu Călin Georgescu, pe care l-a cunoscut în afara țării.

Rusen a fost implicat și într-o companie – Romanian Allied International Defense SRL, care voia să cumpere Uzina Mecanică Drăgășani SA, dar aștepta avizul de la SRI, SIE, Ministerele Apărării și Economiei. Pachetul majoritar al companiei a fost cumpărat de Douglas Anderson, un investitor american, susținător al lui Călin Georgescu, potrivit Adevărul.

Legătura cu magnatul Ioan Niculae

Omul de afaceri Ioan Niculae a depus, în februarie 2025, o plângere penală la DIICOT împotriva lui Ionel Rusen, susținând că l-a înșelat cu 450.000 de euro. Niculae a declarat public că omul de afaceri Ionel Rusen a păgubit zeci de investitori.

Rusen, acționând alături de un consultant financiar, Francisc Dokonal, a fost acuzat că l-a ademenit pe Niculae cu promisiunea obținerii unei linii de finanțare de 200 de milioane de euro prin emiterea de eurobonduri pentru companiile sale. Sumele plătite de Niculae drept avans sau comisioane au dispărut, iar finanțarea nu s-a mai concretizat.

Un alt om de afaceri din Buzău a susținut că Rusen, alături de Călin Georgescu, l-a escrocat cu un milion de euro. În campania electorală, fostul patron Interagro afirma, într-un interviu la Antena 3, că intenționa să se alăture plângerii formulate la DIICOT de afaceristul buzoian.