Cine este Kevin Warsh, noul președinte confirmat al Fed

Senatul l-a confirmat miercuri pe Kevin Warsh în funcția de al 17-lea președinte al Rezervei Federale, într-un vot care confirmă tensiunile dintre Casa Albă și FED.

Warsh a câștigat confirmarea cu 54-45 voturi, fiind cel mai strâns scor de când aprobarea Senatului a devenit o cerință pentru această funcție în 1977.

Fostul președinte, Jerome Powell a declarat că va rămâne membru în consiliul de administrație al Fed pentru o perioadă nedeterminată, pe fondul îngrijorărilor că atacurile legale ale președintelui Trump „afectează instituția”.

Cine este Kevin Warsh

Kevin Warsh este un finanțist și avocat american, cunoscut mai ales pentru faptul că a fost membru al Consiliului Guvernatorilor al Federal Reserve (banca centrală a SUA) între 2006 și 2011. A avut un rol important în gestionarea crizei financiare globale din 2008

Carte de vizită

Nume complet: Kevin Maxwell Warsh

Născut: 13 aprilie 1970, Albany, New York

Studii:

licență în politici publice – Stanford University

doctor în drept (J.D.) – Harvard University

studii de economie și politici publice la MIT

Carieră:

Membru al boardului guvernatorilor Federal Reserve (2006–2011). La numire, a fost cel mai tânăr guvernator al Fed.

A fost un intermediar-cheie între Fed și Wall Street în timpul crizei din 2008.

A reprezentat Fed în G20 și în dialoguri economice cu Asia.

Înainte de Fed, a fost consilier economic al președintelui și secretar executiv al National Economic Council în administrația George W. Bush.

După Fed, a fost Senior Fellow la Hoover Institution (Stanford).

Predă la Stanford Graduate School of Business.

Cum gândește Kevin Warsh despre economie

Inflația: „nu e un accident, e un eșec al politicii economice”

Warsh este din tabăra celor care pun accent prioritar pe combaterea inflației, chiar cu prețul unei creșteri economice mai lente sau al riscului de șomaj mai ridicat. Preferă să favorizeze dobânzi mai mari pentru a ține sub control inflația.

Warsh crede că Fed a reacționat prea târziu la inflația post-pandemie și vede inflația ca rezultat al banilor prea ieftini și al tolerării exceselor fiscale.

Tiparnița de bani (QE): „am exagerat”

Warsh e un critic vocal al quantitative easing (QE) prelungit; bilanțului uriaș al Fed și ideii că banca centrală poate rezolva orice problemă economică.

El spune, pe scurt: Fed a devenit prea mare, prea politică și prea confortabilă.

Independența Fed: paradoxul Warsh

Declarativ, e un apărător al independenței băncii centrale. Dar practic, e un apropiat de Donald Trump, care a atacat frecvent Fed pentru că nu a scăzut nivelul dobânzilor..

Piețele spun că sub el, Fed va fi mai „politizată”, chiar dacă discursul oficial e pro-independență.