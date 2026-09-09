Cine este liderul de inginerie care conectează echipele Adobe din București cu clienții enterprise din regiunea EMEA?

Alina Iliescu s-a alăturat companiei Adobe ca Director of Engineering, Customer Engagements, un rol care reunește leadershipul tehnic, relația cu clienții enterprise și adoptarea tehnologiilor bazate pe inteligență artificială în Europa, Orientul Mijlociu și Africa.

Cu experiență în consultanță, inginerie software și leadership organizațional, ea a coordonat echipe de inginerie distribuite și a lucrat cu companii globale pe proiecte de transformare la scară largă. În noul rol, se va concentra pe Adobe Experience Platform și pe CX Enterprise Coworker — stratul agentic al Adobe, construit pentru automatizarea fluxurilor de lucru din marketing și customer experience, întărind totodată legătura dintre nevoile clienților și echipele de produs și inginerie care dezvoltă aceste tehnologii.

Am stat de vorbă cu Alina Iliescu despre decizia de a se alătura Adobe, despre provocările pe care le întâmpină companiile când adoptă AI la scară și despre tipul de cultură de inginerie pe care vrea să o construiască.

Ce te-a motivat să te alături Adobe în acest moment al carierei tale?

Adobe se află printre cei care modelează viitorul experiențelor digitale prin AI, creativitate și inovație de platformă. După ce am condus organizații de inginerie complexe și am sprijinit companii globale în procese de transformare la scară largă, m-a atras ideea unei companii în care tehnologia pune puterea direct în mâinile a milioane de utilizatori și în care experiența clientului este esența misiunii. Ritmul de inovație al Adobe, în special în AI, automatizarea conținutului și platformele enterprise, face din acesta un moment potrivit pentru a contribui și a crește. E genul de context în care, de exemplu, o echipă mică poate trece de la o idee discutată cu un client la un prototip funcțional în câteva săptămâni, nu în trimestre și exact acest ritm m-a atras.

Rolul tău vizează clienții enterprise din EMEA. Cum îi vei sprijini?

Prioritatea mea este să ajut clienții să valorifice pe deplin Adobe Experience Platform și soluțiile Adobe bazate pe AI. Asta înseamnă o colaborare strânsă cu ei, sprijin în proiectele strategice și îndrumare în deciziile de arhitectură care accelerează adoptarea și impactul.

Lucrăm din ce în ce mai mult prin integrarea unor echipe mici de inginerie multifuncțională direct cu clienții strategici, pentru a-i ajuta să accelereze tranziția de la pilot la producție. Un exemplu concret: pentru un client global din retail, o astfel de echipă a lucrat direct pe platformă timp de câteva luni pentru a valida un caz de utilizare specific, înainte ca acesta să ajungă la scară largă în producție.

O parte esențială a rolului meu este să conectez clienții cu echipele de inginerie și de produs ale Adobe. Aducem observațiile clienților, provocările lor și cazurile reale de utilizare direct în procesul de dezvoltare, astfel încât soluțiile noastre să rămână aliniate cu nevoile clienților enterprise.

AI și machine learning sunt în centrul strategiei Adobe. Cum vei contribui la accelerarea adoptării AI?

AI transformă din temelii modul în care organizațiile creează, interacționează și livrează experiențe personalizate. Rolul meu este să ajut clienții să înțeleagă cum AI Agents, modelele și capabilitățile AEP ale Adobe pot rezolva provocări concrete de business.

Un exemplu din activitatea recentă: am lucrat cu un client enterprise care avea un instrument intern, construit de-a lungul anilor, pentru a orchestra campaniile de marketing. Este un proces greoi, care implica mai multe sisteme separate. Într-un proiect de tip proof-of-concept, o echipă mică a construit, direct alături de client, un flux automatizat în CX Enterprise Coworker care prelua acel proces end-to-end. Rezultatul nu a fost doar o remediere punctuală pentru acel client, ci logica și lecțiile învățate au fost integrate înapoi în produsul Adobe, astfel încât alți clienți cu nevoi similare beneficiază deja de acea muncă.

Așa arată, concret, „scurtarea drumului de la idee la valoare măsurabilă”. Nu este doar o construcție pentru un singur client, ci o contribuție care rămâne în platformă.

Vei conduce echipe de arhitecți de soluții, manageri de inginerie și lideri tehnici. Ce fel de cultură vrei să cultivi?

Cred că echipele performante se clădesc pe încredere, responsabilitate și empatie. Îmi doresc o cultură în care echipele au libertatea să inoveze, să învețe continuu, mai ales în AI, și să rămână aproape de rezultatele clienților.

Vom pune accent pe practici de inginerie scalabile și pe framework-uri reutilizabile, care fac posibilă o livrare constantă și de calitate în relația cu clienții enterprise. Concret, asta înseamnă, de exemplu, că un model construit pentru un client, fie un mod de a valida rapid un caz de utilizare, fie un ghid de arhitectură, nu rămâne izolat, ci devine ceva ce următoarea echipă îl poate prelua și adapta, fără să înceapă de la zero.

Cum te pregătește experiența anterioară pentru acest rol?

Experiența mea acoperă construirea și scalarea organizațiilor de inginerie, coordonarea inițiativelor de transformare enterprise și lucrul direct cu clienți globali. Alinierea strategiei tehnologice la obiectivele de business, conducerea echipelor distribuite și excelența în inginerie au fost constante ale carierei mele.

Acest rol le reunește pe toate, leadership, relația cu clienții și strategia de AI, pentru a produce impact la scară.

Ce impact speri să ai în primul an?

Prioritatea mea este să întăresc colaborarea dintre clienții din EMEA și echipele de inginerie Adobe din București, să accelerez adoptarea AI Agents și GenAI în rândul companiilor enterprise și să pun bazele unor modele de livrare scalabile.

Îmi propun totodată să construiesc echipe solide și diverse, cu expertiză profundă în AI, care să asigure clienților o valoare clară și măsurabilă. Fundamentăm deciziile pe observațiile clienților și lucrăm îndeaproape cu echipele de produs ale Adobe, punând astfel temelia unui succes pe termen lung. Măsura reușitei, pentru mine, va fi simplă: câți clienți enterprise din regiune au trecut de la un pilot izolat la o soluție AI folosită real, în producție.

Articol susținut de Adobe