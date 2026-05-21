Cine este Max Korzh, artistul din Belarus care aduce 39.000 de spectatori străini pe Arena Națională: „Cel mai mare număr de turiști străini aduși la un eveniment din România”

Un artist din Belarus, aproape necunoscut în România, a reușit performanța de a vinde toate biletele de pe Arena Națională, pentru concertul pe care-l va susține pe 23 mai pe Arena Națională, stabilind un record pentru un artist solo pe un stadion în București.

Evenimentul a fost sold out în mai puțin de o săptămână.

„Din totalul de peste 42.000 de bilete vândute, aproape 39.000 sunt din alte țări, precum Ucraina, Polonia, Republica Moldova”, spune Ioana Călimanescu, reprezentanta firmei care organizează concertul.

Concertul din București al lui Max Korzh a fost motivul pentru care sâmbătă nu se va juca niciun meci de fotbal în București.

Pentru că majoritatea forțelor de ordine vor fi comasate în zona Arenei Naționale.

Dar cine este Max Korzh, artistul care a reușit această performanță.

Și vom vorbi și de ce au început deja controalele în zona stadionului, ce s-a întâmplat la un recent concert.

Maksim Anatolyevich Korzh (aka Max Korzh) are 37 de ani. În vremuri „politice”, s-a impus ca artist nu pentru că a dat mesaje explicit activiste. Versurile sale vorbesc despre evadare, despre lipsa speranței, despre libertate și despre oameni obișnuiți, zdrobiți de un sistem dur. Nu doar belarușii s-au recunoscut în el, ci și mulți tineri din Europa de Est.

Max Korzh s-a născut în orașul Luninets din Belarus. S-a mutat în Minsk la o vârstă fragedă, unde a fost trimis de părinții săi la o școală de muzică. La 16 ani cânta deja într-o trupă, iar prima sa piesă solo a înregistrat-o în timp ce studia la Universitatea de Stat din Belarus.

În al treilea an de facultate, a decis să renunțe la studii și să se concentreze pe cariera sa muzicală, a împrumutat 300 de dolari de la mama sa, a mers într-un studio și a înregistrat piesa „Nebo Pomozhet Nam” („Cerul ne va ajuta”), pe care a postat-o pe VKontakte în 2012, cea mai mare rețea socială din Rusia.

La scurt timp după aceea, a fost înrolat în armată. Când s-a întors din serviciul militar, a aflat că melodia devenise virală și foarte populară în Belarus. Piesa „Nebo Pomozhet Nam” („Cerul ne va ajuta”) a atras un număr mare de fani și a început să fie difuzată la radio.

În 2013, Korzh a devenit primul artist din Belarus care a susținut un concert sold out pe Minsk-Arena în fața a 13.000 de oameni.

De aici, popularitatea sa a tot crescut, iar piesele sale în limba rusă i-au adus fani din tări precum Rusia, Ucraina, Polonia, Finlanda, Lituania, Letonia, Estonia, Germania, Kazahstan, Cehia etc. În mare parte, succesul său se datorează faptului că abordează în muzica sa teme foarte comune pentru noile generații din țările slave care au crescut în societăți în care libertatea a fost sau este problematică, în care viitorul a fost întotdeauna incert și plin de anxietăți.

Cum a devenit Max Korzh un simbol

În timpul protestelor anti-Lukașenko din 2020, muzica lui Max Korzh a început să circule obsesiv pe Telegram și pe rețelele sociale, devenind coloana sonoră neoficială a revoltei.

Nu pentru că artistul ar fi chemat oamenii în stradă. Ci pentru că i-a înțeles în tot mai puțina speranță a acestor timpuri. Le-a dat glas temerilor.

Pentru o generație întreagă de belaruși acestea au început să sune mai mult ca ceva ce-i unea, ca un gând care se regăsea în fiecare dintre ei. În acele luni tensionate, Korzh a devenit pentru mulți un simbol.

Muzica lui însoțea clipuri cu protestatari bătuți, arestări și marșuri nocturne prin Minsk. Totuși, nu toți îl priveau cu admirație. O parte dintre opozanții regimului îl considerau prea prudent, prea atent să nu rupă definitiv relația cu piața rusă și prea ezitant pentru a condamna frontal regimul lui Alexander Lukashenko.

Când a început războiul și-a anulat concertele în Rusia și în Belarus

Acest lucru s-a schimbat în iunie 2022, când a lansat piesa „Свой дом” („Casa mea”). Până atunci, Ucraina rezista deja cu înverșunare invaziei ruse, iar lumea începea să realizeze că acest război nu avea să fie unul scurt.

În versurile piesei, Max vorbește despre generația care a crescut într-o relativă pace, dar care s-a trezit aruncată într-un război pe care nu îl înțelege și despre generația următoare, care s-ar putea să nu cunoască niciodată pacea.

După izbucnirea conflictului, a anulat toate concertele planificate în Rusia și Belarus. Și nu a mai cântat o perioadă lungă după concertul de la Odesa, din 2021.

După lansarea piesei „My Home”, exprimarea publică a sprijinului pentru Ucraina și ridicare pe scenă a drapelului alb-roșu-alb (un simbol istoric al rezistenței belaruse împotriva regimului Lukashenko) în timpul unui concert din afara țării, autoritățile belaruse l-au invitat la o „discuție politicoasă”.

A fost semnalul că Max nu mai era tolerat de Lukashenko. În 2024 a părăsit Belarus. De asemenea, Rusia l-a trecut pe lista neagră.

La concertele sale, Max ține acum discursuri împotriva războiului din Ucraina, împotriva atrocităților comise de Rusia. „Niciun tată nu își crește fiul pentru a-l da pradă sfâșierii… Trebuie să oprim asta, prieteni”, a fost unul dintre mesajele sale la concertul din 2025 din Varșovia, înainte de a începe împreună cu mulțimea scandarea „Opriți războiul!”.

Ce s-a întâmplat în Varșovia, la concertul Max Korzh din 2025

Pe 9 august 2025, rapperul Max Korzh a susținut un concert pe stadionul PGE Narodowy din Varșovia, în fața a 60.000 de oameni, iar acesta s-a încheiat cu un scandal major, provocat de haosul din mulțime, arestări în masă și afișarea în public a unui drapel controversat al naționalismului ucrainean.

Chiar înainte de începerea spectacolului, mii de fani s-au adunat într-o întâlnire spontană, neorganizată. În interiorul stadionului, spectatorii au provocat o breșă de securitate, sărind peste bariere și coborând din zonele de tribune pe terenul principal de spectacol.

Autoritățile poloneze au reținut 109 persoane pentru infracțiuni precum posesie de droguri, deținere de materiale pirotehnice, agresarea agenților de securitate și pătrundere ilegală. Cel puțin 50 de persoane au fost amendate.

Reacții de indignare au apărut online și în mediul politic polonez după ce unii participanți au afișat steagul negru-roșu al Armatei Insurgenților Ucraineni (UPA). Această organizație este extrem de controversată în Polonia din cauza rolului său în masacrele din Volînia din anii 1940.

De asemenea, la acel moment, după concert, Donald Tusk a anunțat că 63 de cetățeni străini (57 de ucraineni și 6 belaruși) au fost deportați și au primit interdicție de a mai intra în Polonia și în întreg spațiul Schengen din cauza incidentelor provocate la concertul lui Max Korzh, fiind suspectată chiar implicarea Rusiei în încercarea de a crea tensiuni între polonezi și ucraineni.

Cu toate acestea, The Kyiv Independent a avut o reacție atunci și a scris că steagul negru-roșu există de dinainte de UPA și este deseori folosit în Ucraina de acum ca un simbol al rezistenței împotriva invaziei ruse.

Incidentele de la concertul din Varșovia au avut și alte efecte. De exemplu, Max Korzh a declarat ulterior că evenimentele nefericite din Polonia au fost motivul pentru care autoritățile din orașul Almatî au anulat, în cele din urmă, concertul ce trebuia să aibă loc în septembrie 2025 în Kazahstan.

„Are o comunitate extrem de loială”

Într-un răspuns pentru HotNews.ro, Ioana Călimănescu, Marketing & Communication Manager la Emagic, organizatorul concertului Max Korzh pe Arena Națională, spune că au fost vândute peste 42.000 de bilete, iar evenimentul a fost sold out în mai puțin de o săptămână. Este un record pentru un artist solo pe un stadion în București.

„Max Korzh este un artist cu o comunitate extrem de puternică la nivel internațional, chiar dacă nu are o expunere mainstream clasică în România. Are o comunitate extrem de loială și un mesaj pacifist puternic, care rezonează mult cu publicul său”, spune Ioana Călimanescu.

Ea confirmă și faptul că publicul din România va fi unul extrem de mic în comparație cu numărul imens de fani ce sunt așteptați să vină din alte țări.

„Din totalul de peste 42.000 de bilete vândute, aproximativ 3.000 au fost achiziționate din România, iar aproape 39.000 din alte țări”, spune Ioana Călimănescu. Cei mai mulți participanți provin din Ucraina, Polonia, Republica Moldova și Germania. Însă, în total vor fi spectatori din 85 de state, inclusiv din destinații mai „exotice”, ca Noua Zeelanda, Insulele Feroe sau Zimbabwe.

„Practic, vorbim despre cel mai mare flux de turiști străini atrași la un eveniment organizat în România. Acest aflux confirmă potențialul turismului cultural: hoteluri ocupate, restaurante pline, utilizarea transportului și consum în retail, ceea ce generează un impact economic estimat la sute de mii de euro în economia locală. Este încă un argument pentru susținerea evenimentelor de anvergură și pentru investiția într-o sală polivalentă modernă dedicată marilor producții în București”, a mai declarat Ioana Călimănescu pentru HotNews.ro.

Deja au început controalele în zona stadionului

În ceea ce privește măsurile de securitate, organizatorii transmit că numărul de efective și punctele de control sunt dimensionate astfel încât să asigure fluxuri sigure și timpi de acces optimi.

„Nu vorbim despre „excepții”, ci despre standardul de lucru pentru evenimente de anvergura. Spre exemplu, săptămâna trecută, la concertul Metallica, am aplicat același tip de protocol pentru un public record de 65.000 de participanți”, spune Ioana Călimănescu.

Cu toate acestea, în jurul Arenei Naționale există un număr foarte mare de jandarmi încă de marți, conform locuitorilor din zonă.

Aceștia patrulează în zona bulevardului Basarabia, iar locuitorii din zonă au spus că au văzut chiar echipaje făcând percheziții în mașini care ridicau suspiciuni. E de așteptat ca sâmbătă în zonă să fie un număr impresionant de forțe de ordine.