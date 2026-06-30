Cine este oligarhul ucrainean vizat de atacul cu colet-capcană în Monaco. Soția și copilul său, răniți și ei

Explozia de luni seară provocată de un colet-bombă într-un bloc de locuințe din Monaco a rănit trei persoane, între care un oligarh ucrainean, Vadim Ermolaev, relatează Le Parisien.

Explozia violentă s-a produs cu puțin înainte de ora locală 21:00, într-o clădire rezidențială situată între Boulevard d’Italie și Rue du Révérend Père Louis Frolla, de-a lungul graniței cu Franța, în estul principatului.

Autoritățile au raportat doi răniți în stare critică, un cuplu de 50-60 de ani, și un rănit ușor, un adolescent de 13 ani, fără a preciza identitatea lor.

Printre victime se numără oligarhul ucrainean Vadim Ermolaev, a relatat canalul BFMTV. El se afla cu soția sa în momentul atacului. Starea cuplului este critică. Copilul lor, un băiat de 13 ani, a fost, de asemenea, rănit.

Toți trei au fost duși la spitalele din Nisa, potrivit publicației Monaco-Matin.

Rezident în Monaco, Vadim Ermolaev este vizat din decembrie 2023 de sancțiuni în baza unei decizii a Consiliului Național de Securitate și Apărare (NSDC), promulgată de președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Potrivit mai multor publicații media care citează serviciile de securitate ucrainene, aceste sancțiuni se datorează deciziei multimilionarului de a-și continua activitățile de comerț cu alcool în Crimeea, aflată sub ocupație rusă.

Earlier today, an explosion occurred on the Rue Révérend-Père-Louis-Folla in Monaco after a suspect placed a backpack at the base of a building and it subsequently detonated. Police and fire crews have responded, and according to local news outlets, two of the victims were… pic.twitter.com/ru1daZT2ge — OSINTdefender (@sentdefender) June 29, 2026

Cum s-a produs atacul

Conform informațiilor Le Parisien, o persoană a fost surprinsă pe imaginile de pe camerele de supraveghere lăsând un rucsac în fața ușii de la intrarea blocului, înainte ca oamenii să intre în clădire și să fie surprinși în explozie.

Suspectul a fugit apoi pe jos spre orașul francez Beausoleil, de cealaltă parte a graniței.

„Este probabil vorba de un atac terorist”, a declarat ministrul de stat (șeful guvernului) Christophe Mirmand pentru AFP. Dispozitivul exploziv conținea probabil șuruburi și alice, a adăugat el.

„Poliția desfășoară în prezent o anchetă. Din câte știu, este pentru prima dată în istorie când un astfel de act are loc în principat”, a adăugat ministrul de stat.

Clădirea vizată are șase apartamente, dar cei trei răniți erau singurele persoane prezente, a adăugat Christophe Mirmand.