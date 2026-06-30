Trei persoane rănite în urma unei explozii la Monaco. „E prima dată în istorie când un astfel de act are loc în principat”, spun autoritățile

Ofițeri de poliție din Monaco patrulează în apropierea locului exploziei dintr-o clădire rezidențială din Monaco, lângă granița cu Franța, pe 29 iunie 2026. Un oligarh ucrainean, Vadim Ermolaev, a fost rănit împreună cu alte două persoane în explozia unui dispozitiv exploziv produsă în Monaco, în cursul serii, a declarat pentru AFP o sursă apropiată anchetei. Explozia de la o clădire rezidențială a fost „foarte probabil un atac”, a declarat ministrul de stat (șeful guvernului) din Monaco. Procurorul a declarat că un suspect a lăsat o geantă sau un pachet în holul clădirii înainte de a pleca. Doi adulți, inclusiv domnul Ermolaev, sunt în stare critică, iar un adolescent de 13 ani a suferit răni mai puțin grave. Credit line: Valery HACHE / AFP / Profimedia

O explozie la o clădire rezidențială din Monaco a rănit trei persoane, dintre care două în stare gravă, potrivit presei franceze. „Din câte știu eu, este prima dată în istorie când un astfel de act a avut loc în principat”, a declarat Mirmand, șeful guvernului din Monaco.

Explozia s-ar fi produs în jurul orei locale 21:00 (19:00 GMT), după ce o geantă a fost lăsată în fața clădirii de pe Rue Révérend Père Louis Frolla, lângă granița cu Franța.

Guvernul monegasc a raportat cel puțin trei persoane rănite, dintre care două grav, în explozia de lângă Place des Moulins. „Cel mai probabil a fost un atac terorist”, a declarat prim-ministrul Christophe Mirmand pentru AFP.

Ofițeri de poliție stau în apropierea zonei exploziei care a avut loc într-o clădire rezidențială din Monaco, lângă granița cu Franța, pe 29 iunie 2026. Un oligarh ucrainean, Vadim Ermolaev, a fost rănit împreună cu alte două persoane în explozia unui dispozitiv exploziv din Monaco, în cursul serii, a declarat pentru AFP o sursă apropiată anchetei. Explozia de la o clădire rezidențială a fost „foarte probabil un atac”, a declarat ministrul de stat (șeful guvernului) din Monaco. Procurorul a declarat că un suspect a lăsat o geantă sau un pachet în holul clădirii înainte de a pleca. Doi adulți, inclusiv domnul Ermolaev, sunt în stare critică, iar un adolescent de 13 ani a suferit răni mai puțin grave. Credit line: Valery HACHE / AFP / Profimedia

Conform informațiilor presei franceze, victimele sunt toți trei membri ai aceleiași familii ucrainene.

Cei doi părinți, în vârstă de cincizeci de ani, sunt în stare critică, cu răni care le pun viața în pericol, în timp ce un băiat de 13 ani este în stare stabilă.

Unul dintre părinți este Vadim Ermolaev, un oligarh ucrainean și „refugiat VIP” în Monaco de la începutul războiului din Ucraina. Rezident în Monaco, el este supus sancțiunilor din decembrie 2023, în baza unei decizii a Consiliului Național de Securitate (NSDC) emisă de președintele Volodimir Zelenski.

Potrivit mai multor publicații media care citează serviciile de securitate ucrainene, aceste sancțiuni se datorează deciziei multimilionarului de a-și continua activitățile de comerț cu alcool în Crimeea, aflată sub ocupație rusă.

Vadim Ermolaev se afla în blocul său de apartamente cu partenera și fiul său. Cei trei răniți au fost transportați la Nisa, la aproximativ 20 de kilometri de Monaco, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului monegasc. Alte patru persoane au fost tratate de paramedici, inclusiv o persoană care a suferit șoc și mai multe cu tăieturi cauzate de geamurile sparte.

În timp ce elicopterele survolau cerul monegasc, majoritatea locuitorilor întâlniți se chinuiau să creadă „că acest lucru s-ar fi putut întâmpla în Monaco”. „Este adevărat că știm că asta se poate întâmpla în Europa sau în Brazilia, de unde vin eu”, spune Luiz Félipe Iani, în vârstă de 24 de ani, uimit. „Dar aici, chiar în Monaco… este foarte șocant.” În apropierea locului exploziei, câțiva locuitori așteaptă să se întoarcă acasă; o femeie își plimbă câinele. „Nu, nu mă sperie. Vreau doar să merg acasă.”

„Jucam tenis cu prietenii mei, am auzit un «bubuit» imens, urmat de o sirenă stridentă”, spune James, în vârstă de 12 ani, încă zdruncinat. „Toți părinții au sunat pentru că erau foarte îngrijorați”, povestește el, urmându-și unchiul pe străzile baricadate cu bandă adezivă a poliției.

Un bărbat a fugit de la locul faptei.

O persoană a fost văzută pe camerele de supraveghere plasând un rucsac în holul unui bloc rezidențial de pe Rue Révérend Père Louis Frolla, de-a lungul graniței cu Franța. Potrivit BFMTV, acesta a fost văzut purtând pantaloni bej, o jachetă neagră și o pălărie neagră care îi ascundea parțial fața.

În timp ce bărbatul fugea pe jos spre orașul vecin Beausoleil, dispozitivul exploziv a detonat exact când alte persoane intrau în aceeași clădire, deși nu era clar dacă acestea erau țintele vizate.

În acest context, autoritățile monegasce au consolidat măsurile de securitate în principatul deja puternic fortificat. „Este important să putem colabora cu serviciile de informații pentru a identifica mediul victimelor, pentru a determina dacă alte persoane ar putea fi supuse unor amenințări specifice și pentru a ne asigura că aceste evenimente nu se vor repeta în Principat”, a adăugat Christophe Mirmand în timpul unei conferințe de presă luni seara târziu.

Procurorul din Monaco a precizat că experți în dezamorsarea bombelor și ofițeri de poliție judiciară se află la fața locului. Puncte de control ale poliției au fost înființate la stația de taxare La Turbie, la granița cu Monaco. „Aceasta este prima dată în istorie, din câte știu, când un astfel de act a avut loc în Principat”, a deplâns ministrul de stat.

În total, aproximativ cincizeci de pompieri, inclusiv aproximativ zece întăriri franceze, au fost mobilizați pentru a ajuta răniții. În același timp, 84 de ofițeri de securitate publică au fost detașați pentru a securiza zona.

„Tragedie”, „șoc”

Potrivit unei surse polițienești, planul de „alertă roșie” a fost activat de autoritățile locale. Acest sistem permite „o creștere treptată a resurselor în funcție de numărul de victime” în timpul „unui eveniment care are ca rezultat sau este susceptibil să aibă ca rezultat numeroase victime”. Surse apropiate Ministerului de Interne au declarat că „echipele de salvare franceze sunt la fața locului” și că „a fost stabilită o cooperare polițienească pentru a găsi autorul care a fugit”.

Primarul orașului Nisa, Éric Ciotti, și-a exprimat tristețea pe rețelele de socializare cu privire la „atac”, pe care l-a descris drept o „tragedie”. „Gândurile mele sunt alături de victime, de familiile lor și de poporul din Monaco. Sprijin deplin pentru forțele de securitate și serviciile de urgență mobilizate”, a adăugat primarul UDR. „Îmi exprim cea mai profundă solidaritate cu victimele, familiile lor și poporul din Monaco” în fața „atacului”, a scris Charles Ange Ginésy, președintele Consiliului Departamental Alpii Maritime, pe aceeași rețea de socializare.

Prințul Albert al II-lea de Monaco, în 29 iunie 2026. Credit line: Agentur Matthias Wehnert / M. Gränzdörfer / imago stock&people / Profimedia

Într-un comunicat publicat peste noapte, Prințul Albert al II-lea de Monaco și-a exprimat condoleanțe victimelor și a reiterat sprijinul său pentru forțele de ordine. Descriind evenimentele drept „un șoc pentru întreaga comunitate monegască”, el a asigurat că, sub autoritatea guvernului, „toate serviciile relevante ale statului sunt mobilizate în prezent în strânsă cooperare cu autoritățile franceze” pentru a clarifica „cât mai repede posibil” circumstanțele acestei tragedii și a identifica responsabilii.

Suveranul a afirmat, de asemenea, că „Principatul Monaco va rămâne unit și ferm în fața violenței și a criminalității”, amintind că „securitatea comunității noastre a fost întotdeauna o prioritate” și că va rămâne așa „indiferent de amenințări”.