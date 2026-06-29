Cine este omul de afaceri cu care s-a întâlnit în secret Nicușor Dan: printre altele, este cel care a contribuit la salvarea unei legende a României

Președintele Nicușor Dan s-a văzut recent la Cluj cu unul dintre oamenii a cărui influență este direct proporțională cu discreția pe care a cultivat-o, sistematic și folosind resurse uriașe.

„Nicușor Dan s-a dus la cina de la Cluj ca să se întâlnească cu Sacha Dragic”.

Sacha Dragic are un avantaj pentru care alți oameni cu averea lui ar ucide să-l aibă. Poate merge pe stradă liniștit, fără să fie recunoscut.

În lumea de azi, discreția este luxul ultim. În plus, ea are o caracteristică: odată pierdută, nu ți-o poți răscumpăra. Nu poți băga duhul celebrității înapoi în sticlă. Dragic e foarte atent cu anonimatul său.

„De când se ocupă tocilarii de casele de pariuri?”

Sacha Dragic, CEO Superbet. Foto: Profit.ro

Chiar și oameni care, prin profesia lor, cunosc alți oameni nu știu cum arată și cum se comportă Sacha Dragic.

„Am crezut că mă întâlnesc cu un gangster și m-am întâlnit cu un tip cu față de șahist. E foarte, foarte inteligent”, mi-a spus acum câțiva ani regretatul Mihnea Vasiliu, fostul meu șef de la Media Pro și, mai apoi, de la Ringier. Tocmai venise de la un prânz cu Sacha Dragic.

Mihnea era unul dintre cei mai experimentați și valoroși manageri de media pe care i-a avut această țară. Cunoscuse zeci și zeci de oameni puternici, bogați, lăudăroși sau introverți. Și le ținuse piept. Puține lucruri îl mai puteau surprinde. S-a întors extrem de contrariat de la întâlnirea cu Sacha Dragic.

„De când se ocupă tocilarii de casele de pariuri?”, s-a întrebat Mihnea. Avea un umor nebun și stoic.

Cine e omul care l-a uimit într-o asemenea manieră?

Regele neîncoronat al singurei industrii care a înflorit în criză

Sacha Dragic este sârb la origine și a fondat Superbet, companie-lider a jocurilor de noroc din România. Steaua acestei industrii a crescut atât de orbitor după pandemie, încât Banca Națională a României a dat în 2024 un raport publicității.

Dintre toate tranzacțiile operate de români cu cardul în online știți care sunt cele mai multe? Nu cumpărăturile pe internet. Nu ordinele online de plată. Nu rezervările de bilete la concerte, la avioane sau la restaurante. Nu aplicațiile online pe care le cumpăm.

În România, de departe pe locul 1 sunt pariurile sportive și cazinourile online.

Dacă vă consolează, nu suntem singurii luați ca din oală. „Am fost și noi surprinși” a declarat un director BNR când a fost întrebat despre cele 84,3 milioane de tranzacții anuale cu cardul la jocurile de noroc.

Nici o altă industrie nu a înflorit cu o asemenea putere în criza economică din pandemie. Creștere confirmată, an după an.

Sacha Dragic este acționarul principal al celei mai mari companii de pariuri din România.

Cum a salvat „Dilema”

Mai mulți oameni cu care am discutat pentru documentarea acestui articol, unii apropiați de Dragic, alții rivali ai lui, descriu un personaj complex. Puțin zis.

În persoana lui Sacha Dragic s-au adunat un batalion de temperamente. Omul de afaceri cultivă impulsul nemilos pentru investiții imobiliare masive „gen One”, respectul pentru mecenate culturale și pasiunea pentru a salva federații agonizante, precum cea de șah. Sub patronajul lui Dragic, Federația Română de Șah a ajuns să organizeze turnee internaționale la București, cu nume uriașe pe agendă. E ca și cum, la tenis, ar veni Sinner și Alcaraz pe Arenele BNR.

Și ajungem la cultuă. Sacha Dragic este cel care a ajutat Dilema Veche să rămână Dilema. El a pompat publicitate de la Superbet pentru ca România să-și păstreze una dintre ceea ce americani numesc „national treasure”. Dilema e singurul loc unde mai apare semnătura lui Andrei Pleșu.

„În același timp, Dragic are o relație apropiată cu Horia Ivanovici, patronul Fanatik”, a explicat un om din cercul de încredere al patronului Superbet, cu rugămintea păstrării confidențialității.

Dilema și Fanatik compun un cocktail care te-ar lăsa mahmur pentru o săptămână. Dar, în destule privințe, Dragic e genul amețitor. Mai degrabă pentru ceilalți.

Întâlnirea de la Cluj între Dan și Dragic

Sacha Dragic (dreapta) la festivalul Techsylvania, Cliuj. Foto: Facebook/Techsylvania

Dacă cei din jurul său se străduiesc să-l înțeleagă, în ce-l privește, Dragic este extrem de măsurat, cerebral, atent de la ce comunică la ce mănâncă. În ambele situații, puțin spre deloc.

Are 59 de ani, dar nu-i arată. Nu bea, susțin apropiații săi.

A fost legat de Serbia începuturilor democratice, dar a renunțat la legăturile strânse cu lumea de acolo, când politica sârbă a luat-o în direcția autohtonismului păgubitor pentru afaceri, pentru țară și pentru sârbi. E varianta lui de biografie, pentru cunoscuți. Nu există autentificarea unui alt trecut.

În aceste zile, se întâmplă ceva interesant. E o coincidență ironică a istoriei din partea noastră de lume că Sacha Dragic devine brusc destul cunoscut în România, prin demonstrația de putere a întâlnirii de la Cluj cu președintele Nicușor Dan, chiar în zilele în care președintele țării sale de origine, inamovibilul Aleksandar Vucic, a anunțat că va renunța la putere.

De ce a fost cu adevărat o demonstrație de forță întâlnirea de la Cluj?

Președintele s-a dus la Cluj doar pentru cină

Un om la curent cu culisele festivalul tehnologic Techsylvania, susține că „Nicușor Dan s-a dus la cina de la Cluj ca să se întâlnească cu Sacha Dragic”.

De altfel, președintele nu a asistat la festival, dacă scopul deplasării lui ar fi fost să afle ce e nou în lumea tech din România. S-a dus direct la cină. Palatul Cotroceni n-a comunicat cu cine s-a văzut. apoi, Dan a plecat direct la Gdansk, unde avea o întrunire oficială cu șefi de stat. În urma cinei misterioase, organizatorii de la Cluj au păstrat secretă lista. Întrebat direct de HotNews, Dragic a confirmat că s-au văzut.

Dar de ce s-au văzut?

Dragic are câteva trăsături. El nu e bogat. E inimaginabil de bogat. Nu e conservator. Este în mod autentic conservator. Și nu e puternic. Este de-a dreptul indispensabil pentru tot felul de domenii și personaje.

O putere care se sprijină pe multe picioare

El finanțează masiv proiecte ale unei case de sondaje, cea a lui Remus Ștefureac, cu care deține platforma informat.ro. Dragic are participații și în agenția de presă News.ro, competiția privată principală a agenției de stat Agerpres.

În gambling, și-a cumpărat recent super specialiști pentru a face din Superbet o companie tehnologică. A dus un CEO pentru Superbet de la Meta, pe Albert Simsensohn.

Pe piața asigurărilor, unde Sacha Dragic este prezent cu Easy Asigurări, el a investit de asemenea mult.

Recent, pasiunea sa de Gog, colecționar de oameni buni, l-a făcut pe Dragic să-l convingă să revină în media, tocmai din Noua Zeelandă, pe Sergiu Toader.

Toader e fostul șef al mai multor televiziuni și a fost angajat de Dragic ca să cerceteze dezvoltarea de media. E ceva ce seamănă cu versiunea autohtonă a scorburii din „Alice în Țara Minunilor”. Cazi și ajungi în altă dimensiune.

Dacă nu ați înțeles nimic, îmi cer scuze. Dar nu foarte mult, pentru că exact atât am înțeles și eu din comunicarea pe tema noului trust media al lui Sacha Dragic.

Are „telefon roșu” cu Vestul

În realitate, relația lui Sacha Dragic cu presa e mult mai pragmatică. Îi place să citească ziare pe hârtie, nostalgic după „o presă liberă”, conform propriei expresii. Dar îi place o presă care să scrie puțin despre el și chiar mai puțin despre Superbet.

Nu vreau să poluez articolul de față cu relatări subiective. Am trăit experiența redacțională a ciocnirilor jurnalistice cu Superbet și, mai specific, chiar cu CEO-ul Sacha Dragic. Au rămas în urmă, timpul vindecă,

Dragic are conexiuni internaționale și nivelul telefoanelor lui este cu fir direct în străinătate. Nu degeaba l-a angajat în CA la Superbet pe Hans-Holger, fratele Ursulei von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene.

O presă necritică

Înconjurat de acest peisaj uman de top, probabil că e frustrant pentru Dragic să audă cârcoteli în România. Dar o să se obișnuiscă. Cina din Cluj l-a oglindit la adevăratele sale proporții, de personaj influent. Încerc un portret pe care-l doresc nepartizan, cât e omenește posibil. De aceea am și mărturisit că în trecut „am avut meciuri”, ca să fiți în cunoștință de cauză când citiți.

Dincolo însă de orice subiectivism, pentru români e evident că industria jocurilor de pariuri beneficiază de o presă aproape unanim necritică. Iar patronul Superbet joacă un rol important.

E important ca oamenii să aibă mai multe informații despre Sacha Dragic, cel mai recent „contact” din agenda președintelui Nicușor Dan, o agendă tot mai subțire în aliați .

Unde se plasează Dragic între Dan și Bolojan?

Ca în toate celelalte „industrii preferate”, și în politică Dragic e greu de descifrat. Între ce spune și ce face apare uneori un factor necunoscut. Ca și cum ai vedea un scris în oglindă. Nu înțelegi în ce limbă e.

Sacha Dragic l-a susținut pe Mircea Geoană la prezidențialele din 2024. Dar are și politicieni de la AUR pe statul personal de plată. Asta înseamnă precauție de business.

Este neclar dacă Dragic a devenit un aliat de dată recentă al lui Nicușor Dan, în lupta acestuia cu Ilie Bolojan.

La rândul său, Bolojan e dual când e vorba de puternicele companii din gambling. Premierul a mărit întâi taxele pe jocurile de noroc, dar apoi a lăsat-o mai moale, când a fost vorba despre reglementare.

Mai exact, a mutat responsabilitatea unei părți a reglementărilor la autoritățile locale. Imaginați-vă un primar de orășel față în față cu avocații trași prin inel ai Superbet, o corporație care face afaceri din Brazilia în Grecia.

Polul Nord și polul Sud

Nu de prieteni duce lipsă Sacha Dragic. Când ai banii lui, mulți oameni pot mima prietenia în moduri minunate. Și nu de adversari și de critici duce lipsă Nicușor Dan.

Două cariere aflate până acum la poluri opuse, „imobiliarul” și „activistul”, s-au văzut într-un moment greu pentru toată lumea.

Cina lor a fost întâmplătoare doar dacă credem că cel mai ocupat matematician și cel mai dorit șahist din România s-au întâlnit la Cluj ca să fie drumul cu oameni.