Detalii despre cina privată cu invitați „ținuți la secret” pentru care președintele Nicușor Dan a făcut special escală la Cluj. Discuții cu oameni din tech și cu fondatorul Superbet și investitor One

Înainte să plece în Polonia la Summitul Flancului Estic, președintele Nicușor Dan a făcut escală la Cluj. Nu s-a știut de ce. Administrația prezidențială nu a comunicat. HotNews a aflat că a avut loc o cină privată cu mai mulți oameni de afaceri.

Unul dintre participanți, Sacha Dragic, patronul celei mai mari firme de jocuri de noroc din România și investitor în firma imobiliară One, a confirmat pentru redacție că s-a văzut cu președintele Dan.

Între Nicușor Dan și firma One există o lungă beligeranță.

Întâlnirile cu mediul de afaceri sunt uzuale și legitime pentru politicieni. De obicei ele sunt anunțate public, inclusiv cu numele interlocutorilor. În acest caz, Administrația prezidențială nu a oferit detalii, pe care HotNews le-a aflat din surse jurnalistice și apoi au fost confirmate.

Când Donald Trump a plecat spre China, a făcut o escală în Alsaka. L-a luat la bord pe CEO-ul Nvidia Jensen Huang, care se afla acolo într-o vacanță. A fost o demonstrație de forță a lumii afacerilor. Și, în același timp, s-a comunicat imediat, transparent.

Miercuri, 24 iunie, Nicușor Dan a fost prezent, la București, la o recepție la Ambasada Statelor Unite. A doua zi, urma să fie prezent la Gdansk, la întâlnirea politică de top, Summitul Flancului Estic.

București – Gdansk cu escală la Cluj

La Gdansk urmau să fie prezenți reprezentanții statelor din apropierea Rusiei, ca să discute pe teme de securitate.

Miercuri, pe drumul spre Polonia, Nicușor Dan a aterizat la Cluj. Nu au existta informații oficiale ale Administrației prezidențiale legate de escala de o noapte de la Cluj. Acolo s-a derulat evenimentul Techsylvania.

Ce a spus președintele

„Sunt în drum către Polonia, mâine (joi, n.red.) o să fie o întâlnire a Summitului Flancului Estic și e important pentru România pentru că e vorba de protecția față de drone și față de amenințări, în general, din partea Rusiei și e important pentru noi să subliniem că trebuie să aducem capabilități și în sud și în special la Marea Neagră. Și, dacă era în drum, am fost invitat și m-am oprit la o cină cu organizatorii de la Techsylvania”, a declarat miercuri, Nicușor Dan.

Cina cu organizatorii și invitații Techsylvania a avut loc la restaurantul Da Pino, aflat în centrul orașului, iar președintele a fost însoțit la eveniment, potrivit imaginilor de la ieșire, de una dintre principalele sale consiliere prezidențiale, Diana Iancu.

La ieșire, președintele a acordat câteva declarații presei și a făcut o baie de mulțime cu clujenii aflați în trecere prin zonă.

Patronul Superbet Sacha Dragic a vorbit pe scena Techsylvania, la Cluj

Techsylvania este un festival de tech. Se află la cea de-a 13 ediție. A reunit la Cluj reprezentanți ai unor companii precum Amadeus Capital Partners, OpenAi, Crunchbase, Aircash, Unicredit Bank, Superbet sau Google.

Fondatorul Superbet, Sacha Dragic (dreapta). Foto: Facebook/Techsylvania

Partenerul strategic al evenimentului a fost grupul Superbet, liderul pieței de jocuri de noroc din România și companie care s-a extins pe mai multe piețe, inclusiv în Brazilia. Superbet și-a schimbat numele în Super Technologies. Firma și-a propus să devină „o companie de top din sectorul global al tehnologiei și divertismentului”, potrivit comunicării oficiale a Superbet.

Sacha Dragic, fondatorul Superbet a fost unul dintre principalii speakeri ai evenimentului Techsylvania de la Cluj.

Lupta tradițională a lui Nicușor Dan cu grupul imobiliar One

Dragic, investitor în gambling și în media, a investit masiv și în afacerea imobiliară One United. Dragic a cumpărat mai multe proprietăți mari ale One.

Principalii acționari ai One United au fost unii dintre cei mai înverșunați adversari ai lui Nicușor Dan pe vremea când acesta era primar general.

Primarul Dan a atacat în instanță unele dintre cele mai mari și cunoscute complexuri imobiliare ale One: One Floreasca Towers și One Lake District, One Modrogan. Primarul a invocat nereguli urbanistice.

La rândul lor, acționarii One au ripostat. Unul dintre ei l-a atacat explicit pe primar în 2023, sugerând că este un politician care nu construiește, în București, ci este ostil mediului de afaceri.

Lista invitaților la cina cu președintele, ținută „la secret”

Administrația Prezidențială nu a transmis nicio altă informație despre cina privată la care a participat președintele, detalii despre discuții sau interlocutorii președintelui.

Hotnews a încercat să afle mai multe de la organizatorii evenimentului, dar aceștia au refuzat să ofere orice informație motivând că a fost vorba de un eveniment privat. „A fost o cină privată, la care au participat si câțiva invitați de la noi”, au transmis aceștia.

Fondatorul Superbet: Ne bucurăm că președintele a arătat deschidere

A reacționat însă scurt, fondatorul Superbet, Sacha Dragic, într-un mesaj transmis la întrebările Hotnews.

„Așa cum se obișnuiește în astfel de contexte, la finalul unei zile dedicate discuțiilor despre transformările tehnologice despre lumea în care trăim, a avut loc o cină cu speakerii – reprezentanți ai unora dintre cele importante companii din acest domeniu la nivel global. Nu putem decât să ne bucurăm că domnia sa a ales să dea dovadă de deschidere față de astfel de actori de top din industria tech”, a declarat Sacha Dragic.

