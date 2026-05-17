Cine este românul din spatele „Bangaranga”, piesa cu care Bulgaria a câștigat Eurovision 2026 / TVR l-a ales în juriul din România

Muzicianul constănțean Cristian Tarcea, cunoscut ca Monoir, este compozitorul hitului „Bangaranga”, piesa cu care Bulgaria a strâns 516 puncte și a câștigat Eurovision 2026, într-o finală în care Israelul a ocupat locul 2, iar România locul 3.

Reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu, a urcat pe a treia treaptă a podiumului la Eurovision 2026, acumulând 296 de puncte datorită unui val uriaș de voturi de la telespectatori.

Piesa „Bangaranga”, interpretată de artista DARA, a adus Bulgariei primul trofeu Eurovision din istoria sa. Producția ritmată a strâns un total de 516 puncte în marea finală, asigurând primul loc la o diferență considerabilă de ocupantele podiumului, Israel și România.

În spatele acestui succes major se află o echipă internațională de producție din care face parte și un român, potrivit Radio România și TVR 1. Cristian Tarcea a lucrat în studio la structura ritmică și sound-ul minimalist al melodiei alături de compozitorul grec Dimitris Kontopoulos și compozitoarea norvegiană Anne Judith Wik.

„Te cunosc de când aveai 16 ani. Am știut că este ceva special la tine, iar acum ai dovedit-o în fața întregii lumi. Sunt mândru de noi toți! Felicitări întregii echipe. Let’s go bangarangaaaa #eurovision”, a fost mesajul pe care Cristian Tarcea l-a publicat pe pagina sa de Facebook imediat după ce artista DARA a câștigat marea finală.

Finala Eurovision 2025: Cristian Tarcea, alături de trofeul câștigat de DARA în finala concursului. Sursa foto: Facebook / Cristian Tarcea

Cine este Cristian Tarcea

Cristian Tarcea (Monoir) este un producător muzical, compozitor și DJ în vârstă de 33 de ani, originar din Constanța. El este fondatorul casei de discuri independente Thrace Music.

Muzicianul constănțean a devenit cunoscut la nivel internațional datorită unui stil electronic original, care combină muzica pop cu influențe balcanice.

Piesele sale au adunat miliarde de vizualizări pe YouTube și domină de ani de zile topurile din Turcia, Grecia, Rusia și India. Printre cele mai mari hituri globale din portofoliul său se numără „The Violin Song”, „Lost in Istanbul” și piesa-fenomen „Sugar & Brownies”.

Compozitor pentru Bulgaria, jurat în România

Succesul lui Cristian Tarcea vine cu un detaliu inedit din culise. Înainte ca piesa sa pentru Bulgaria să câștige trofeul, producătorul din Constanța a fost implicat direct și în procesul de selecție din țara noastră.

El a făcut parte din juriul de specialitate ales de Televiziunea Română pentru Selecția Națională Eurovision România 2026. Din această poziție, Tarcea a evaluat și a notat piesele românești intrate în concurs, în timp ce melodia produsă de el pentru Bulgaria concura în marea finală europeană.