Cine îl va sfătui pe Nicușor Dan pe probleme juridice: un fost deputat și un avocat implicat în campania lui Mircea Geoană

Alexandru Ciurea i-a fost consilier juridic lui Nicușor Dan în mai multe litigii, în perioada în care Nicușor Dan a fost primar general al Capitalei. Astăzi, el a fost numit consilier pe probleme juridice al președintelui, potrivit Administrației Prezidențiale. De asemenea, Cosmin Soare-Filatov, un avocat care l-a sprijinit pe Mircea Goeană, va fi consilier prezidenţial pe probleme de Drept constituţional.

Între cei 16 consilieri numiți luni de către Nicușor Dan se numără și doi consilieri „pe probleme juridice”, respectiv „pe probleme de Drept constituțional”. La acest moment, în Administrația Prezidențială nu există un departament Juridic sau un post de consilier pe probleme de justiție, ci doar un Departament Constituțional Legislativ.

În decretul de numire în funcție a celor doi consilieri nu se menționează în ce departament vor lucra.

Surse din Administrația Prezidențială au spus pentru HotNews că atribuțiile exacte ale fiecărui consilier nu au fost încă stabilite.

Alexandru Ciurea. Foto: Facebook

Deputat timp de aproape două luni

Alexandru Ciurea a fost deputat USR în perioada 27 octombrie 2020 – 18 decembrie 2020, înlocuindu-l pe Nicușor Dan după ce acesta a câștigat Primăria Capitalei. În această perioadă, a avut două luări de cuvânt și a inițiat trei proiecte legislative.

Ulterior, potrivit Spotmedia, a fost consilier juridic în cadrul Primăriei Capitalei.

Alexandru Ciurea este licenţiat în Drept la Universitatea din Bucureşti. De asemenea, a absolvit Programul de Master Profesional de Drept European şi Internaţional al Afacerilor, în limba franceză.

Potrivit Spotmedia, Ciurea este avocat șii absolvent al Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Soare l-a sprijinit pe Geoană

Totodată, Cosmin Soare-Filatov care va fi consilier prezidenţial pe probleme de drept constituţional din 1 noiembrie a fost unul dintre avocaţii care s-au implicat în campania lui Mircea Geoană, candidat independent la alegerile prezidenţiale de anul trecut, susţin surse politice, potrivit G4Media.

Cosmin Soare-Filatov. Foto: Linkedin

De altfel, numele său apare pe site-ul Biroului Electoral Central ca reprezentant al Partidului România în Acţiune, formaţiune care l-a sprijinit pe Mircea Geoană la scrutinul prezidenţial din 2024.

Conform profilului de LinkedIn, Filatov a absolvit Facultatea de Drept la Universitatea București (2008-2012), master în Drept privat la aceeași universitate (2012-2013), a urmat doctorat în Drept, în domeniul Patrimoniu cultural la Universitatea București (2017-2020), apoi doctorat în același domeniu la Universitatea din Lille (2019-2021).

Filatov lucrează la Casa de avocatură Leaua Damcali Deaconu Paunescu – LDDP, care a asistat juridic Primăria București în timpul mandatelor de primar general al lui Nicușor Dan, potrivit G4Media.. Cosmin Filatov a intrat în Baroul București în 15 ianuarie 2013, conform site-ului instituției.