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Cât de mult îi folosește Rusiei să recruteze un inspector școlar dintr-o țară NATO

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După ce a devenit din nou campion european, David Popovici a fost invitat de unul dintre rivalii săi, Egor Kornev, să meargă în Rusia ca să conducă o mașină de viteză „repede pe drum drept”.

  • David n-a răspuns. Momentul a fost imediat interpretat masiv în defavoarea campionului român. S-a vorbit și despre antrenorul său, Adrian Rădulescu sau  despre tatăl său, Mihai. 
  • De ce refuz să judec: am învățat ceva dintr-o serie TV dramă thriller pe care vi-o recomand, chiar cu prețul de a dormi mai rău câteva nopți.
  • Poate că SRI are aceste analize. Pentru că ele arată ce mult îi folosește Rusiei să recruteze un inspector școlar din orice țară NATO. Mai ales din România.

Prima observație, des întâlnită, a fost: „De ce David nu a avut o replică?”. Pentru că replica e inspirația care ne vine tuturor după ce a trecut dezbaterea. 