Cât de mult îi folosește Rusiei să recruteze un inspector școlar dintr-o țară NATO

Prima observație, des întâlnită, a fost: „De ce David nu a avut o replică?”. Pentru că replica e inspirația care ne vine tuturor după ce a trecut dezbaterea.

După ce a devenit din nou campion european, David Popovici a fost invitat de unul dintre rivalii săi, Egor Kornev, să meargă în Rusia ca să conducă o mașină de viteză „repede pe drum drept”.

Am avut, în viața de jurnalist, sute de polemici, dispute și ciocniri verbale. Majoritatea au fost civilizate.

Și, de fiecare dată, am avut o replică. De cele mai multe ori, replica mi-a venit a doua zi dimineață, după un somn bun. Da, cam atunci îți înflorește propoziția genială. Când nu mai ai ce să faci cu ea.

Kornev către Popovici: „O să te cazăm, o să ne plimbăm împreună”

Egor Kornev și David Popovici, pe podium, la Paris (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

„Vino în Rusia”, l-a invitat înotătorul rus Egor Kornev pe David Popovici. Kornev e cel care a luat argint când David a luat aur. Sportivul rus a continuat: „I-am zis: «Voi acolo conduceți repede pe drum drept? O să-ți arăt eu cum trebuie să conduci. Păi, așa, ca să nu te relaxezi nici măcar un pic». I-am zis: «O să te întâmpin, o să te cazăm, o să ne plimbăm împreună»”.

David putea spune că nu merge într-o țară care trimite drone spre țara lui. Putea spune multe.

S-a scris, pe internet, că antrenorul Adrian Rădulescu sau tatăl Mihai Popovici îl puteau pregăti pentru un astfel de moment. Amândoi oameni responsabili, Rădulescu și Popovici senior, știu însă foarte bine că David nu învață replici, nu e actorul propriei vieți. Dar motivul pentru care nu judec e altul. Ține de ceva ce am văzut recent.

Primul război mondial combinat cu Star Wars

În luna august, s-a lansat sezonul al treilea al serialului „Lioness”. În România poate fi văzut pe SkyShotime. Taylor Sheridan, creatorul „Yellowstone”, este cel care a realizat „Lioness”, povestea unei unități speciale a CIA.

Zoe Saldana și Nicole Kidman în serialul „Lioness” / Foto: Paramount+ / Planet / Profimedia

Seria a treia nu mai e divertisment. Are realismul unui documentar. Primul episod, despre războiul din Ucraina, îți rămâne multă vreme lipit de ceafă. Echipa de luptători superduri ajunge pe front. Ei realizează că nimic din ce știu nu le folosește.

„Aici e cu totul altceva. Nimeni nu e antrenat pentru o astfel de luptă. E ca și cum se combină primul război mondial cu Star Wars: pe cer zboară sute de drone, iar oamenii se bat în tranșee cu baionete”, îi avertizează un american care lupta alături de ucraineni.

Derularea filmului este, într-adevăr, terifiantă.

„Cine ucide ursul, dacă nu tigrul și lupii?”

În următoarele episoade, întorși acasă, americanii se întreabă cine le vânează oamenii chiar în SUA. Sunt atacați în propriile case. E fără precedent. Cine are această îndrăzneală?

Unul dintre personaje, o femeie care vine din Est și cunoaște cum gândește guvernul rus, încearcă să le explice. „SUA este ursul. China este tigrul. Iar Rusia este haita de lupi. Tigrul și lupii nu vor să se lupte direct cu ursul, pentru că SUA sunt prea puternice, dar le vor distruse”.

„În același timp, tigrul și lupii se ajută uneori, dar nu se joacă prea mult împreună, pentru că nu se plac”. Într-adevăr, China și Rusia au o istorie lungă a rivalității și confruntării. Acum însă au un scop comun: să distrugă Occidentul. Dar cum s-o facă? Ursul e prea puternic.

Boala din interior

„Cine ucide ursul?” întreabă femeia, uitându-se în ochii americanilor. Nici unul nu răspunde. „Cine ucide ursul, dacă nu tigrul și lupii?”. Cine? „Boala ucide ursul”, le dă tot ea răspunsul. Ursul este vulnerabil doar la ceva din interior, așa cum ceva din interior distruge Occidentul.

Tot ceea ce fac tigrul și lupii e să presare boala și s-o întrețină. E un lucru știut de ani de zile de țările democratice. Rusia și China speculează o caracteristică a societății deschise: polemica. Încearcă să o transforme în divizare și în ură.

Acesta este motivul pentru care nu cred că are sens o nouă dispută pe tema David Popovici. În afară de faptul că nu e treaba lui să ne facă pe noi să ne simțim confirmați, indiferent care sunt credințele noastre.

Ziua de azi

Probabil că sportivul din Rusia a făcut-o intenționat, așa cum a scris într-un excelent articol Radu Naum. Egor Kornev a vrut să fure lumina reflectoarelor. În momentul de maximă audiență, și-a rostit replica și și-a plasat tema. Înotătorul rus nu l-a invitat pe marele campion David Popovici în Rusia pentru că așa l-a învățat FSB, ci pentru că așa a crezut Kornev că face un bine țării lui.

Rusia e prezentată ca o țară normală, cu oameni care zburdă repede, pe linie dreaptă, în mașini puternice. Scena e iluzorie și departe de adevărul a zeci de milioane de ruși, dar așa s-a gândit să spună. E dreptul lui.

Însă și dreptul nostru e să nu mai fim fraieri. Dacă ne luptăm mereu între noi, pe orice temă și cu fiecare ocazie, ne vom îmbolnăvi social, mai mult decât oricum suntem.

În fiecare zi ne întrebăm ce planuri are Putin și ce vrea el în viitor. Lucrurile sunt mai simple: vrea să ne strice prezentul, să ne sperie ziua de azi, să ne învenineze minutul acesta prețios de viață. Asta ar fi victoria maximală. Oricum alta nu poate obține.