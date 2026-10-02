Cine se poate vaccina antigripal gratuit. Recomadările Ministerului Sănătății

Ministerul Sănătăţii recomandă începerea vaccinării antigripale pentru sezonul rece, în special în cazul persoanelor care prezintă un risc mai mare de a dezvolta forme severe şi complicaţii ale gripei. Anumite categorii de persoane pot obţine gratuit serul.

„Vaccinarea antigripală este una dintre cele mai sigure şi eficiente metode de protecţie împotriva gripei. Făcut în fiecare an, vaccinul ajută la reducerea riscului de forme severe, complicaţii şi spitalizare”, au transmis reprezentanţii Ministerului Sănătății, citați de News.ro.

Imunizarea este recomandată cu prioritate copiilor cu vârsta de minimum 6 luni, femeilor însărcinate, persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani, persoanelor care au boli cronice, personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar, persoanele şi copiii instituţionalizaţi. Pentru persoanele din aceste categorii cu risc crescut de îmbolnăvire, vaccinul antigripal este gratuit.

Persoanele cu vârsta între 45 şi 65 de ani, care nu au boli cronice, beneficiază de o compensare de 50% din preţul de referinţă al vaccinului.

Persoanele care nu se încadrează în categoriile beneficiare de compensare de 100% sau 50% se pot vaccina, de asemenea, după achiziţionarea vaccinului la preţ integral, potrivit Ministerului Sănătății.

O doză de ser antigripal costă aproximativ 80–100 de lei, în funcție de producător și farmacie, potrivit Euronews România.

Medicii de familie prescriu vaccinul antigripal

Toţi cei care doresc să se vaccineze trebuie să se adreseze medicului de familie pentru prescrierea vaccinului. Acesta poate fi ridicat din farmacie, pe baza prescripţiei medicale, iar imunizarea se poate face fie în cabinetul medicului de familie, fie în farmaciile comunitare autorizate pentru administrarea vaccinurilor.

„Recomanăm tuturor cetăţenilor să nu amâne vaccinarea antigripală şi să se imunizeze înainte de debutul sezonului rece. Vaccinarea anuală este una dintre cele mai importante măsuri de prevenţie. Toate formele de vaccin antigripal disponibile pentru sezonul în curs se găsesc în farmacii, în limita stocurilor disponibile. Este important ca fiecare dintre noi să acorde atenţia cuvenită protejării propriei sănătăţi şi a celor din jur”, a declarat Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătăţii.

Reprezentanţii Ministerului Sănătății au adăugat că, pentru a reduce răspândirea gripei şi a altor viroze respiratorii, este important să fie respectate câteva măsuri: igiena mâinilor, aerisirea cât mai des a încăperilor, vaccinarea împotriva gripei.

Persoanele care se îmbolnăvesc sunt sfătuite să ceară sfatul medicului atunci când simptomele sunt severe sau starea de sănătate se agravează.

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