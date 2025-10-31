Cine sunt membrii noului Guvern al Republicii Moldova / Prioritatea acestuia: finalizarea negocierilor cu UE până în 2028

Premierul desemnat al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, va cere în Parlament, pe 31 octombrie, votul de încredere pentru noul Guvern și aprobarea programului de guvernare intitulat „UE, Pace, Dezvoltare”. Executivul va avea 18 membri – primul ministru, un secretar general și 16 miniștri – din care 8 au făcut parte și în vechiul guvern condus de Dorin Recean, care a anunțat că se retrage din politică.

„Prioritatea noastră este să asigurăm creștere economică, stabilitate și un parcurs clar de aderare la Uniunea Europeană în următorii ani. Ne dorim un Guvern profesionist, care să livreze rezultate și să mențină Republica Moldova pe drumul integrării europene”, a scris Alexandru Munteanu, subliniind că viziunea sa de guvernare va pune accent pe modernizarea economiei, consolidarea instituțiilor statului și apropierea de standardele europene.

Cine sunt membrii Guvernului

Prima observație este că mai mulți dintre membrii fostului guvern, cel condus de Dorin Recean, și-au păstrat funcțiile și în actualul cabinet.

Unul dintre acești este Vladimir Bolea, viceprim-ministru și ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Anterior, a condus Ministerul Agriculturii și a fost deputat în Parlament. Este unul dintre vicepreședinții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).



Eugen Osmochescu, viceprim-ministru și ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, este un expert cu peste 25 de ani de experiență în elaborarea și evaluarea strategiilor de competitivitate economică, a colaborat cu organizații internaționale precum Banca Mondială, instituțiile Uniunii Europene, contribuind la proiecte majore în domenii precum dezvoltarea durabilă, investiții, digitalizare, guvernanță și inovare.

Cristina Gherasimov, viceprim-ministră pentru Integrare Europeană. Este o figură-cheie a procesului de aderare la UE. Ea a condus Biroul pentru Integrare Europeană din cadrul Cancelariei de Stat și anterior a fost consilieră pe politică externă a președintei Maia Sandu.

Mihai Popșoi, viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Externe. Acesta își continuă mandatul început în februarie 2024. Popșoi este fost președinte al fracțiunii PAS în Parlament și unul dintre promotorii politici ai diplomației proeuropene. Este unul dintre vicepreședinți ai PAS.

Valeriu Chiveri, viceprim-ministru pentru Reintegrare (cu Transnistria). Este diplomat de carieră și fost ambasador al Republicii Moldova în Ucraina, din februarie 2022, începând mandatul cu câteva zile înainte de războiul declanșat de Rusia. A colaborat cu instituții internaționale precum Banca Mondială, Uniunea Europeană, OECD și CEFTA, având o carieră solidă în domeniul relațiilor externe și reintegrării.



Vladislav Cojuhari, noul ministru al Justiției, vine din interiorul sistemului. Absolvent al Academiei FBI și licențiat în drept penal la Academia „Ștefan cel Mare”, Cojuhari are 17 ani de experiență în cadrul MAI, unde a ocupat funcții operative și de conducere. A urmat stagii de instruire în Belgia și SUA și este văzut drept un profesionist pragmatic, orientat spre consolidarea statului de drept.

Dan Perciun, ministru al Educației și Cercetării. Perciun își continuă mandatul început în iulie 2023. El este cunoscut pentru promovarea reformelor în învățământul superior și modernizarea curriculei școlare. Este unul dintre vicepreședinții PAS.

Ludmila Catlabuga, ministră a Agriculturii și Industriei Alimentare. Aceasta rămâne la conducerea ministerului pe care îl gestionează din noiembrie 2024. Anterior, în 2015, a fondat o companie care activează în domeniul agriculturii și creșterii animalelor, în special al vacilor de lapte.

Daniela Misail-Nichitin, ministră a Afacerilor Interne, continuă mandatul început în Guvernul Recean. Fostă secretar de stat și șefă de cabinet la MAI, ea este considerată o reformatoare a poliției și a structurilor interne.

Adrian Gavriliță, ministru al Finanțelor, are peste 20 de ani de experiență în domeniul economic și expertiză în politici publice și afaceri internaționale. În 2011, în perioada Guvernului condus de Vlad Filat, actual lider al Partidului Liberal Democrat din Moldova, Gavriliță era responsabil de atragerea investițiilor din cadrul Cancelariei de Stat. Ulterior, a condus Cabinetul prim-ministrului Chiril Gaburici, care a ocupat aceasta funcție în februarie până în iunie 2015. Din februarie 2025, este consultant în echipa lui Dorin Recean.

Natalia Plugaru, ministră a Muncii și Protecției Sociale, este specialistă în politici sociale și protecția persoanelor vulnerabile, cu o carieră dedicată domeniului incluziunii. Este actuala reprezentantă adjunctă a Fondului Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) în Republica Moldova. Are master în management public la Academia de Administrare Publică din Chișinău și deține titlul de doctor în management, obținut la Academia de Studii Economice din București, România.

Emil Ceban, ministru al Sănătății. Ceban a candidat în alegerile din acest an pentru funcția de deputat pe lista PAS și a ajuns la Parlament. Până acum era rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” și promotor al reformei sistemului medical.

Gheorghe Hajder, ministru al Mediului, își continuă activitatea începută în Guvernul Recean, unde a fost secretar de stat. Și-a început cariera în funcția de consilier al vicepreședintelui Parlamentului (2019-2021), apoi a ocupat funcția de viceprimar al Primăriei Stăuceni. În 2023-2024 a fost director al Agenției de Dezvoltare Regională a Municipiului Chișinău, iar din aprilie 2024 activează la Ministerul Mediului.

Cristian Jardan, ministru al Culturii. Jardan este jurnalist și manager media, din februarie 2023 a fost consilier politic în cabinetul prim-ministrului Dorin Recean.

Dorin Junghietu, ministru al Energiei, își păstrează mandatul început în februarie 2025. Este expert în domeniul petrolului, gazelor și energiei și a coordonat mai multe proiecte de diversificare energetică.

Anatolie Nosatîi, ministru al Apărării, militar de carieră și colonel, rămâne în funcție, după ce a condus armata și în guvernele Gavrilița și Recean. El a reprezentat Republica Moldova în misiunea internațională post-conflict din Irak.

Alexei Buzu, secretar general al Guvernului. Buzu a fost anterior ministru al Muncii și Protecției Sociale. El este cunoscut pentru promovarea politicilor de echitate socială și reformarea sistemului de asistență socială.

Membrii Guvernului condus de Alexandru Munteanu

De ce sunt mai puține femei în nou guvern

Dacă în precedentul guvern erau 7 femei, în noul cabinet sunt doar patru. Este vorba despre Cristina Gherasimov, care își păstrează funcția de vice prim-ministru pentru Integrare Europeană; Ludmila Catlabuga, care rămâne la conducerea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare; Daniela Misail-Nichitin, ministru al Afacerilor Interne; și Natalia Plugaru, care preia portofoliul Muncii și Protecției Sociale.

Premierul desemnat a explicat că distribuția de gen nu a fost rezultatul unei decizii deliberate.

„Nu a fost o alegere intenționată. Nu am încercat nici să maximizăm, nici să reducem numărul femeilor. Multe colege cărora le-am propus funcții au refuzat din motive personale, dar se vor implica în echipă într-o formă formală sau semi formală. Cu siguranță, în viitorul Guvern vor fi mai multe femei. Nu există nicio intenție de discriminare”, a precizat Alexandru Munteanu pentru Ziarul de Gardă.

Prioritatea Guvernului: finalizarea negocierilor cu UE până în 2028



Programul de guvernare al echipei lui Alexandru Munteanu a fost publicat pe pagina sa de Facebook, într-un document pe 15 pagini. Acesta include 16 priorități sectoriale, printre care guvernare eficientă, integrare europeană, economie prosperă, educație modernă, mediu curat, sănătate accesibilă, energie sigură, infrastructură și localități moderne, grijă pentru fiecare, agricultură performantă, comunități sigure, justiție corectă, cultura care unește, coeziune între maluri, diplomație pentru pace, dar și apărare capabilă.

Astfel, se propune finalizarea negocierilor cu Uniunea Europeană până în anul 2028, pregătind Republica Moldova pentru aderare, modernizarea și europenizarea cadrului juridic și instituțional prin implementarea Programului Național de Aderare 2025–2029.

De asemenea, în documentul se descrie cum va fi valorificat planul de creștere de 1,9 miliarde euro, oferit de Uniunea Europeană pentru Republica Moldova.

Printre aceste acțiuni se numără: finanțarea a circa 25 mii de întreprinderi prin măsuri de ajutor de stat, stimularea investițiilor de până la 4 miliarde euro, inclusiv prin valorificarea oportunităților economice pentru cetățenii din diasporă, dar și finanțarea proiectelor majore de infrastructură inclusiv 20 parcuri industriale, ecologice și tehnologice, hub-uri logistice, infrastructură de transport. În domeniul Educației, printre priorități se numără completarea sistemului educațional cu cel puțin 500 tineri pedagogi anual.



Pentru a fi aprobate componența și programul noul Guvern, este nevoie de voturi a cel puțin 51 de deputați. Partidul de guvernare, PAS, are în acest moment 55 de parlamentari.

