Ciocniri violente între elevi și poliție în Franța, pe fondul blocajelor masive din licee: „Mai multe ore de curs decât de somn” / „Suntem elevi sau arestați?”

Liceenii francezi au organizat marți noi proteste în Paris și în țară pentru a cere condiții mai bune în școli. Acțiunile lor au coincis cu o zi de greve naționale organizate de sindicate.

Elevii de liceu organizează proteste în fața școlilor lor încă de săptămâna trecută, nemulțumiți de orare, numărul de elevi din clase și lipsa profesorilor, precum și de supraîncălzirea sălilor de clasă în urma recentelor valuri de căldură, potrivit Euronews.com.

Mișcarea de protest a început în liceele din regiunea Île-de-France, din jurul Parisului, și s-a extins apoi în alte orașe din toată țara. Marți, adolescenții francezi au dat foc la coșuri de gunoi și au aruncat cu obiecte în confruntările cu poliția, continuând să blocheze accesul în unele școli.

În localități precum Lille, Nantes, Paris, Marsilia, Bordeaux, Lyon și Rennes, grupuri de tineri au vandalizat stații de autobuz și panouri publicitare și au atacat forțele de ordine cu sticle, pietre de pavaj și diverse obiecte. Polițiștii au răspuns cu gaze lacrimogene.

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Elevii reclamă că au mai multe ore de curs decât de somn

La liceul Lamartine din Paris, aproximativ 80 de elevi s-au adunat în fața clădirii, scandând sloganuri precum „mai multe ore de curs decât de somn” și „de la 8:00 la 18:00, suntem elevi sau arestați?”.

O elevă de 17 ani a declarat că tinerii sunt nemulțumiți de lipsa resurselor și de orarele aglomerate: „Suntem acolo și pentru a ne susține profesorii, care au un volum de muncă exorbitant în comparație cu ceea ce câștigă”.

Demonstrațiile au coincis cu grevele la nivel național organizate de sindicate pe tema bugetului propus de prim-ministrul Sébastien Lecornu, un aliat apropiat al președintelui Emmanuel Macron. Profesorii și pompierii au fost în grevă în toată țara, deși transportul public nu a fost afectat în mod semnificativ.

„Furia este imensă. Avertizez guvernul: trebuie să răspundă cererilor și să revizuiască proiectul de buget, care este periculos pentru țară și ne conduce direct spre zidul recesiunii cu 200 de kilometri pe oră”, a avertizat Sophie Binet, liderul sindicatului CGT (Confederația Generală a Muncii).

În replică, premierul Lecornu a declarat că orice intensificare a demonstrațiilor din licee ar fi „iresponsabilă” și a criticat partidul „Franța Neînfrântă” (LFI) pentru încurajarea protestelor.

Ministrul de Interne, Laurent Nunez, a anunțat că luni au avut loc 164 de arestări și că 180 de școli au fost afectate, adăugând: „Nu putem tolera excesele”.

În Seine-Saint-Denis, primarul de district din partea LFI, Bally Bagayoko, s-a alăturat unei manifestații a sutelor de elevi, descriind protestele ca fiind „complet legitime” și reclamând că zonele cu venituri reduse primesc mai puține resurse decât cele cu venituri mai mari.