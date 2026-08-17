Ciorlogârla, locul de bălăceală unde se adună lucrători din Asia și români. „Își fac de mâncare, se îmbăiază, apoi strâng totul și pleacă”

Mai mulți muncitori de origine asiatică au găsit un loc de distracție pe malul râului Ciorlogârla, lângă Bragadiru, arată un reportaj video al agenției Inquam Photos.

Bălăceală, picnic și distracție. Așa arată un loc de pe malul râului Ciorlogârla, aflat între localitățile Clinceni și Bragadiru.

Locul a fost promovat pe rețelele de socializare, unde mai mulți internauți au observat că acolo se adună și muncitori din Asia. Agenția Inquam Photos a surprins cum arată distracția lor.

„Suntem aici pentru relaxare, să ne răcorim, să bem ceva”, spune unul dintre lucrătorii străini, zâmbind, în reportajul video. „Românii sunt oameni de treabă. România e cel mai bun loc pentru mine”.

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„Fac curățenie, își fac de mâncare, se îmbăiază, apoi strâng totul și pleacă”

Distracția nu e doar pentru muncitorii din Asia. Un localnic are cuvinte de laudă pentru aceștia, în reportajul Inquam.

„Sunt comunicativi, n-avem treabă cu ei. Fac curățenie, își fac de mâncare, mănâncă, se joacă, se îmbăiază, apoi strâng totul și pleacă. Chiar foarte bine”, spune un bărbat cu care jurnalistul Octav Ganea a stat de vorbă.

El a precizat și că zilele de bălăceală s-au transformat chiar în momente de schimb de obiceiuri.

„Acum două săptămâni am luat porumb de copt, am făcut noi și i-am chemat și pe ei. Nu știau cum se coace porumbul și le-am arătat și lor”, mai spune bărbatul.

Cum arată de fapt locul

Popularitatea recentă a locului printre muncitori nu înseamnă și că acesta este amenajat special pentru înot.

„Zona e dezolantă. Ca să ajungem la râu, ne-am lăsat conduși de o gașcă de nepalezi veniți la scăldat. Se coboară pe o poteca ascunsă de vegetație. E plin de mizerie de ți se întoarce stomacul pe jos”, spune Ela, o creatoare de continut, într-un clip postat pe Instagram.

Filmând cadre de pe malul râului, ea spune că locul „e plin de buruieni și gunoi”. Nu e clar cine face gunoiul.

„Pentru mine e focar de infecție, așa că ar fi de preferat să nu mai romantizați locuri filmate doar din anumite unghiuri”, a mai spus ea.