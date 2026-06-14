Ciprian Ciucu acuză un complot. Desemnarea lui Adrian Veștea, un „act de agresiune” împotriva PNL

Primarul general al Capitalei, liberalul Ciprian Cicu, a acuzat că desemnarea de către președintele Nicușor Dan a colegului său de partid, Adrian Veștea, pentru funcția de premier este „un act de agresiune la adresa unui partid democratic”.

Ciucu, care este și prim-vicepreședinte PNL, a afirmat că membrii conducerii partidului au aflat despre nominalizare lui Veștea abia după ce aceasta fusese deja decisă.

„Complot. Trădare. Ingerință. Conducerea statutară a Partidului Național Liberal nu a fost consultată, nici măcar întrebată cu privire la această nominalizare. Am aflat cu toții post-factum, când au început să sune telefoanele”, a scris Ciucu într-un mesaj pe Facebook.

Liberalul a calificat situația drept „un act de agresiune la adresa unui partid democratic”, despre care spune că reprezintă cea mai agresivă etapă a unor acțiuni desfășurate în ultimele luni împotriva formațiunii conduse de premierul demis Ilie Bolojan.

„Au știut încă de săptămâna acesta, nu au spus nimic, au conspirat. De aceea, cei care ne vor cere să ducem trădarea mai departe, nu au venit la ședința BPN. Dl. Veștea fiind printre ei”, a mai spus Ciucu.

Liderul liberal a mai subliniat că unul dintre obiectivele celor implicați ar fi „ruperea PNL”, însă și-a exprimat încrederea că partidul va depăși actuala criză internă.

„Am încredere că Partidul Național Liberal nu se va face preș și va trece și acest test. România are nevoie de partide serioase, mature, care să nu se lase călcate în picioare. Modul acesta de a face politică se va întoarce împotriva acelora care fac politică în acest fel”, a conchis Ciucu.

Reacția primarului a venit la scurt timp după ce președintele Nicușor Dan a anunțat, azi-dimineață, că Adrian Veștea, președintele CJ Brașov și prim-vicepreședinte PNL, este noul premier desemnat, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul.