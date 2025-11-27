Ciprian Ciucu: „Alegerile vor fi câștigate cu 30%, ceea ce nu e bine”. Planuri pentru un al doilea mandat de primar general

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a estimat că alegerile pentru Primăria Capitalei vor fi câştigate cu un scor în jur de 30%, ceea ce riscă să afecteze legitimitatea viitorului primar general. De asemenea, Ciucu a evocat posibilitatea unei candidaturi pentru un al doilea mandat de primar general, în cazul în care va reuși să câștige scrutinul din 7 decembrie.

„Din păcate, cred că aceste alegeri vor fi câştigate cu un scor de 30% sau sub 30%, ceea ce nu este bine. Nu este bine, pentru că primarul general are nevoie de legitimitate şi de autoritate”, a spus Ciprian Ciucu, într-o conferinţă de presă susținută, joi, alături de Ludovic Orban, ocazie cu care acesta din urmă a anunțat că partidul său, Forța Dreptei, va suține candidatura lui Ciucu.

Candidatul PNL a mai spus că deficitul de legitimitate ar putea fi compensat doar prin muncă și seriozitate, caz în care a spus că ar putea fi reales pentru un al doilea mandat, după încheierea restului de mandat care a rămas după plecarea lui Nicușor Dan de la Primăria Generală la Palatul Cotroceni.

„În lipsa votului în două tururi ajungem la astfel de situaţie, în care insuficientă legitimitate duce la insuficientă autoritate, care poate fi doar recâştigată prin muncă şi seriozitate. Cred că, pentru a face politici publice de impact, ai nevoie şi de autoritate şi de legitimitate. Acestea ţi le dă votul. Cred că voi putea fi reconfirmat ca primar general, după acest rest de mandat şi atunci voi putea spune că da, merit şi am meritat votul oamenilor care mă vor vota, mă aştept într-un mod mai mare, aşa cum s-a întâmplat şi după experienţa pe care am avut-o la sectorul 6”, a spus Ciucu.

Partidul Forţa Dreptei îl susţine pe candidatul PNL, Ciprian Ciucu, în campania pentru Primăria Capitalei, liderul formaţiunii, Ludovic Orban, arătând că Ciucu este singurul candidat din bazinul democratic de centru-dreapta care are şansa să câştige Primăria capitalei şi care poate să împiedice recapturarea capitalei de către caracatiţa PSD.

„Ciprian Ciucu este singurul candidat din bazinul democratic de centru-dreapta care are şansa să câştige Primăria capitalei şi care poate să împiedice recapturarea capitalei de către caracatiţa PSD. Am făcut o analiză extrem de serioasă, am studiat toate cercetările sociologice, pentru că la rândul nostru am făcut şi noi o analiză şi o cercetare şi lucrurile sunt foarte limpezi”, a spus Ludovic Orban, joi, într-o conferinţă de presă.