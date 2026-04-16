Ciprian Ciucu anunță război total cu PSD dacă va prăbuși guvernul Bolojan: „Să nu spuneți că nu ați fost avertizați! Ați pariat greșit!”

Cu doar câteva zile înainte de ședința PSD în care social-democrații urmează să decidă dacă mai sprijină sau nu guvernul Bolojan, prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, îl atacă pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, și le amintește pesediștilor că liberalii nu vor mai face coaliție cu PSD dacă Bolojan e demis.

Ciprian Ciucu lansează un atac la adresa PSD o postare de miercuri de pe Facebook a lui Sorin Grindeanu, în care vorbea despre problemele din economie.

„Vă asumați și voi, vreodată, ceva? Să te apuci să vorbești despre starea economiei după ce ai aruncat deficitul bugetar în aer, ajungând cel mai mare din Uniunea Europeană, punând în pericol atragerea miliardelor de euro alocați României, după ce ai venit în ani electorali cu măsuri care au pus economia într-o zonă de risc major, mi se pare culmea neasumării. Culmea iresponsabilității”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

Ciucu, despre Grindeanu: „Un președinte fix din echipa care a pus bugetul în piuneze”

Ciprian Ciucu spune că social-democrații „l-au găsit ei vinovat pe Bolojan”: „Ei, care au un președinte fix din echipa care a pus bugetul în piuneze”.

„Noi, liberalii, măcar ne-am ales un președinte credibil, cu rezultate în județul și în orașul lui, care vor dăinui peste generații. Un președinte integru, fără scandaluri de corupție, care a muncit pentru oameni și cu fapta, nu doar cu trăncăneala”, susține Ciucu, care acuză PSD că l-au atacat și blocat pe Bolojan „zi de zi, săptămână de săptămână”.

„Atunci când a ajuns la tăierea privilegilor voastre ați decis imediat griparea deciziilor Coaliției! Nu ar trebui să mă mai mir, istoria se repetă. Dar totuși mă mir, nu mă pot obișnui cu modul acesta iresponsabil de a face politică”, acuză primarul Capitalei.

„Larga majoritate a Partidului Național Liberal va face scut în jurul lui Ilie Bolojan”

Ciprian Ciucu îi avertiează pe cei de la PSD că dacă luni vor decide retragerea sprijinului politic pentru Ilie Bolojan, atunci vor „da foc la țară”.

„Să nu spuneți că nu ați fost avertizați! Tot ce am reușit până acum, aș spune totuși, împreună va fi anulat (inclusiv scăderea dobânzilor înainte de războiul din Golf). Nu va avea cine să atingă țintele din PNRR și banii europeni nu vor mai veni. Funcționarii ministerelor, în lipsa autorității politice, se vor demobiliza și vom rata reforme importante. Acealea puse acolo, anul trecut, în programul de guvernare al Coaliției”, punctează prim-vicepreședintele PNL.

El spune că „Ilie Bolojan nu este o marionetă, așa cum v-ați obișnuit în trecut. Nu își va da demisia”.

„Mai mult, larga majoritate a Partidului Național Liberal va face scut în jurul lui Ilie Bolojan. Pentru că este omul care în acest moment poate duce guvernarea mai departe. Vă reamintesc, Partidul Național Liberal a decis la ultimul Birou Politic Național CĂ NU VA MAI FACE COALIȚIE CU PSD dacă PSD va demite Guvernul printr-o moțiune de cenzură! Iar cum Primul Ministru nu va demisiona, veți fi nevoiți să îl demiteți voi”, avertizează Ciucu.

„PNL și-a regăsit sufletul, democrația internă, și ne place”

Ciprian Ciucu susține și că PSD este pe cale să provoace o criză politică „din nimic”, pentru că social-democrații au „pariat greșit pe faptul că PNL îl va trăda pe Ilie Bolojan”: „PNL și-a regăsit sufletul, democrația internă, și ne place! Nu vom redeveni marionetele voastre. Putem colabora, dar de pe poziții demne și cu respect reciproc”.

„Nu aveți un plan, nu aveți o viziune pentru țară, nu aveți nimic. Doar privilegiile și interesele pentru care sunteți dispuși să faceți rău țării pentru ca să vi le păstrați”, a mai scris Ciucu pe Facebook.