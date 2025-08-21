Ciprian Ciucu, posibil candidat al PNL la Primăria Capitalei. Bolojan spune că este cel mai bine plasat în sondaje dintre liberalii testați/ Primarul sectorului 6: „Nu mă grăbesc”

Președintele PNL Ilie Bolojan a declarat, la Antena 1, că partidul a făcut un sondaj în București privind candidatul cel mai potrivit la Primăria Generală din partea liberalilor, cel mai bine plasat fiind Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6. La rândul său, Ciucu a spus că trebuie discutate datele din sondaje cu cei de la USR, adăugând că nu se va grăbi să anunțe o candidatură proprie.

UPDATE 21.03: Într-o intervenție la Digi24, Ciprian Ciucu a spus că nu se grăbește să-și anunțe candidatura, fiind necesară în prealabil o discuție cu cei de la USR, pornind de la datele sociologice

„Trebuie să avem această discuție pe date cu partenerii din USR. PNL are un electorat mult mai compatibil cu USR. Pe de altă parte, pe mine m-au votat și simpatizanți ai PSD, cărora le mulțumesc..”, a spus Ciucu.

„Nu mă grăbesc să anunț o candidatură, vreau să fiu mai cumpătat decât au fost alții”, a continuat primarul sectorului 6.

Acesta a susținut că este acum în topul preferințelor bucureștenilor pentru postul de primar general. „Sunt în primii doi, la diferențe foarte sensibile cu alt candidat”, a precizat prim-vicepreședintele PNL. Ciuca a spus că sondajul menționat de către Ilie Bolojan a fost realizat de către INSCOP, „o casă foarte serioasă”.

Întrebat dacă PNL și USR vor susține un candidat unic la postul de primar al Capitalei, Ilie Bolojan a spus că partidele trebuie să-și aleagă strategia în funcție de tipul de alegeri. Astfel, pentru postul de primar alegerile sunt un scrutin într-un singur tur, în care cel care obține cele mai multe voturi va ocupa automat și postul de edil.

„Pe cale de consecință, partidele din coaliție trebuie să analizeze la modul cel mai serios susținerea în totalitate a unui candidat, sau măcar susținerea a două partide. Însă susținerea acestui candidat trebuie să se facă pe analize sociologice”, a spus liderul liberalilor.

„Ciucu este unul dintre candidații redutabili”

Bolojan a precizat că trei liberali au fost testați printr-un sondaj pentru a se stabili care dintre ei are cele mai mari șanse.

„Am constatat că domnul primar al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, are o cotă de încredere bună în Bucureşti, este într-un top al încrederii între cei care au fost testaţi. Având în vedere şi experienţa dânsului personală şi rezultatele pe care le obţine la Primăria Sectorului 6, considerăm că este unul dintre candidaţii redutabili şi, sigur, nominalizarea dânsului în calitate de candidat la funcţia de primar s-ar putea face după stabilirea datei alegerilor, altfel nu se justifică această chestiune. Dar este una din soluţiile bune pentru Bucureşti pe care le văd fezabile”, a spus Ilie Bolojan.

În privința datei alegerilor, premierul a spus că au fost două discuții de principiu în coaliție pe această temă, fiind avansată jumătatea lunii noiembrie. Urmează ca decizia finală să fie luată în proxima reuniune a partidelor de guvernământ.

Drulă așteaptă clarificarea poziției PNL

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a afirmat, miercuri, la Digi24, că discuțiile pentru o candidatură comună a partidelor de dreapta sunt încă în curs, precizând că în tabăra liberală situația este „neclară”, Drulă invocând indirect posibilitarea ca PNL să ia în calcul o candidatură din rândurile sale.

Acesta s-a arătat sceptic că se va ajunge la un candidat unic al partidelor de guvernământ pentru primărie, dar crede că sunt șanse ca partidele de dreapta să meargă pe mâna unui singur candidat. „Coaliția mi se pare mult, dar pe partea dreaptă cred că se poate”, a spus Drulă precizând că USR, PNL și mai multe partide mici ar putea face parte dintr-o alianță care să susțină un singur candidat.

„La PNL e un pic neclară situația”, a comentat fostul ministru al Transporturilor menționându-i, fără să spună explicit dacă sunt variantele luate în calcul de liberali, pe Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6 și pe Stelian Bujduveanu, actualul primar general interimar, care „este destul de activ în ultimele zile”.

„Discuțiile nu au ajuns la final, dar sunt optimist că vom ajunge la această candidatură comună”, a mai spus Drulă.