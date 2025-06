Ciprian Ciucu, prognoză reținută privind funcționarea coaliției. „Sper să nu fiu romantic”

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu a afirmat, la Digi24, că se aşteaptă ca viitoarea coaliţie de guvernare să funcţioneze bine în prima parte, cel puţin un an, menţionând că această perioadă ar fi una necesară pentru ca România să fie pusă pe direcţia corectă.

Ciprian Ciucu a fost întrebat, vineri, dacă se aşteaptă să funcţioneze o coaliție alcătuită din patru formațiuni politice.

„Îi cunosc foarte bine pe toţi. Mă aştept să funcţioneze bine în prima parte, cel puţin un an de zile. Sper să nu fiu romantic, aşa cum spune domnul Bolojan câteodată. E forma politicoasă de a nu mă face naiv. Sper să nu fiu aşa de romantic şi să cred că cel puţin un an de zile, adică fix în perioada în care are nevoie să pună România pe direcţia corectă, această coaliţie să funcţioneze”, a declarat Ciprian Ciucu, citat de News.ro.

El a fost întrebat dacă ajunge un an pentru a se reface tot ce nu a funcţionat în ultimii 35 de ani.

„Evident că nu, dar am zis să pună România pe direcţia corectă. Este nevoie de mai mult, dar vedeţi dumneavoastră şi discuţia aceasta, care a ocupat foarte mult spaţiu mediatic şi chiar pe cel politic din ultimele 24 de ore, după consultările de ieri, cea cu TVA-ul, ce trebuie oamenii să înţeleagă e că este nevoie acum să nu intrăm în incapacitate de plată în toamnă. Deci e nevoie să luăm acele măsuri care să ofere această stabilitate guvernamentală”, a spus Ciucu.

El a spus că echilibrarea financiară a țării este doar una dintre mizele guvernării care urmează să se instaleze.

„Miza este să faci reforma statului pe mai multe paliere, plecând de la Justiţie, plecând în zona de Finanţe, unde ANAF-ul trebuie să fie întărit şi să aibă proceduri, să reuşească o colectare mai bună în zona de administraţie publică, centrală, deconcentrate şi locală, în zona de energie. Deci sunt mai multe paliere de care trebuie să se ocupe”, a explicat liderul PNL.