Ciprian Ciucu se opune categoric reintroducerii circulației mașinilor într-o zonă-cheie din București. „Nu, nu vom readuce traficul”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat marți că nu susține reintroducerea mașinilor în Centrul Vechi al Bucureștiului.

Conform edilului, trebuie creată o parcare în proximitate pentru afluirea Centrului Vechi și ziua, „nu doar noaptea cum este acum”.

„Am fost citat greșit sau nu am dat suficiente detalii: nu susțin reintroducerea mașinilor în Centrul Vechi. Dau acum detaliile, ca să fie mai clar. Am spus că trebuie creată o parcare în proximitate, astfel ca Centrul Vechi să fie afluit și ziua și să încurajăm revenirea unor companii acolo care să susțină viața economică și ziua, nu doar noaptea cum este acum”, a scris Ciprian Ciucu, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.

„Acum jumătate din Centrul Vechi este mort. Ați mai trecut în ultimul timp pe str. C. Filitti sau pe Franceză? Ce ar presupune acest lucru? Ca doar pe strada Nicolae Tonitza să facem un acces la parcarea pe care ar trebui să o construim acolo”, a continuat edilul.

„Asta e marea «știre» despre reintroducerea circulației în Centrul Vechi, doar circa 100 de metri, pe un singur sens, fără posibilitatea de staționare (doar debarcare/îmbarcare), cu intrare prin Tonitza și cu ieșire pe Splai”, a adăugat Ciucu.

Iar concluzia edilului este următoarea: „Deci nu, nu vom readuce traficul in Centrul Vechi. Cu sau fără parcare”.

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