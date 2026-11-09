Ciprian Marica a identificat cauza crizei de la FCSB: „Parcă e fără busolă”

Ciprian Marica, fost atacant la FCSB sub comanda lui Laurențiu Reghecampf, a analizat situația clubului roș-albastru, care a ajuns la trei înfrângeri consecutive după o serie inițială de trei victorii obținute odată cu venirea noului tehnician.

Fostul internațional susține că seria negativă și greșelile din joc sunt cauzate de o suprasolicitare fizică rezultată din antrenamentele intense efectuate în plin sezon.

„FCSB a început neașteptat de bine cu Reghe. A început cu trei victorii. Mamă, mamă… Cu antrenamente spartane care au funcționat. Doar că trebuie să ai foarte mare grijă să nu exagerezi când faci pregătire spartană în timpul sezonului. Iar mie mi se pare că FCSB s-a dus puțin… E foarte fină linia după care te duci în zona de prea mult. Așa mi se pare, că FCSB s-a dus în zona aia. Altfel nu-mi explic.

Văd greșeli simple. Parcă FCSB e fără busolă de multe ori. Asta vine pe fondul unei suprasolicitări, după părerea mea. Așa mi se pare, că s-a făcut prea mult la FCSB. E foarte importantă dozarea efortului, mai ales în timpul sezonului. E foarte important când te oprești. A fost excelent ce a scos Reghe în primă fază, dar după aceea cred că dozarea nu a fost cea mai corectă”, a declarat Marica, potrivit gsp.ro.

Replică pentru Becali: „Jucătorii nu au cum să-și piardă valoarea”

Privind acuzațiile patronului la adresa jucătorilor, Marica a exprimat o dezaprobare fermă față de poziția lui Gigi Becali, explicând că scăderea de randament nu are legătură cu calitatea tehnică a lotului.

„Acum, pe fondul unei suprasolicitări, apar și greșeli. Și vorbim de unele greșeli simple. Și ai tendința să spui că jucătorii nu sunt buni, așa cum face domnul Becali. Dar asta nu vine din faptul că nu au valoare. Eu cred că e mai mult decât atât. Jucătorii nu au cum să-și piardă valoarea. Cred că mai degrabă e vorba de pregătire și gestionare a efortului. Pe seama lor pun greșelile.

Îl aud pe domnul Becali când spune că jucătorii nu sunt de valoare, dar dați-mi voie să cred că nu asta e problema. Jucătorii au valoare, dar totul a fost gestionat greșit. Nu cred că jucătorii nu au valoare pentru fotbalul din România. Oricare dintre ei s-ar duce la altă echipă, cred că ar juca. Lipsa de valoare e ultimul lucru la care m-aș gândi. FCSB are, probabil, cel mai bun lot.

S-a schimbat antrenorul, unii abia au venit și au fost aruncați în luptă, apoi iar pregătirea fizică… Cred că jucătorii sunt dezorientați. Nu dau vina pe antrenor. Când se întâmplă lucruri de genul ăsta, nu e doar un vinovat. Nu e nici liniște acolo, e presiune mare. Sunt așteptări mari. Toată lumea trebuie să funcționeze rapid. Sunt mai multe aspecte pe care le văd problematice”, a argumentat fostul atacant.