Cîrjan și Opruț, gest de remarcat la revenirea în Superliga. Ce au făcut dinamoviștii după eșecul cu Suedia 

Căpitanul Cătălin Cîrjan și vice-căpitanul Raul Opruț au revenit la Dinamo după acțiunea echipei naționale, iar cei doi nu au așteptat prea mult pentru a-și relua programul de pregătire. Convocați de Gică Hagi pentru meciurile din această toamnă, dinamoviștii au avut însă un rol redus în planurile selecționerului.

La doar câteva ore după partida pierdută de România în fața Suediei, Cîrjan și Opruț au fost prezenți la baza de la Săftica. Cei doi au mers la sala de forță în jurul orei 7:00 dimineața, înaintea programului obișnuit al echipei.

Cîrjan și Opruț, primii la Săftica

Prezența celor doi la antrenamentul suplimentar nu ar fi o întâmplare. Potrivit informațiilor oferite de Radio Dinamo 1948, Cîrjan și Opruț au transformat sesiunile matinale de pregătire într-un obicei, iar programul bazei de la Săftica este adaptat inclusiv în funcție de ora la care aceștia ajung la sala de forță.

„Foarte interesant de știut acest aspect, faptul că cei doi au fost azi, în creierii dimineții, în sala de la Săftica. De la 7, 7 și ceva, iar ei fac asta cu regularitate. Oamenii de acolo își fac programul după momentul în care știu că ajung Cîrjan și Opruț în sala de forță, ei o deschid. Sunt doi lideri ai vestiarului și se comportă ca atare”, a transmis sursa citată.

Cei doi au primit puține șanse la echipa națională. Cătălin Cîrjan a evoluat doar 19 minute în meciurile disputate în această perioadă, în timp ce Raul Opruț nu a fost utilizat deloc.

Nicolescu: „Trebuie să fii pregătit dacă vreodată se apelează la tine”

Andrei Nicolescu, administratorul special al lui Dinamo, a vorbit săptămâna trecută la Digi Sport despre situația celor doi și despre frustrarea pe care o poate resimți un fotbalist atunci când este convocat, dar nu primește minute.

„Cred că o frustrare mai mare simt Opruț și Cîrjan că nu joacă la națională. E foarte ușor, când ai rezultate de genul celor pe care le-am avut, să spui că nu e bine și că s-a întâmplat ceva”, a declarat Nicolescu.

Oficialul lui Dinamo consideră însă că perioada petrecută la lotul național trebuie transformată într-un stimulent pentru cei doi, care trebuie să rămână pregătiți pentru momentul în care vor primi din nou o oportunitate.

„Sunt convins că pentru ei e o frustrare mare. Mai am informații din ce au trăit ei în perioada asta, dar asta este viața de fotbalist. Sunt anumite decizii pe care cineva și le asumă, le ia și merge înainte, iar tu, ca fotbalist profesionist, să fii pregătit dacă vreodată se apelează la tine”, a adăugat Nicolescu.

Sepsi – Dinamo, următorul meci în SuperLigă

Cîrjan și Opruț vor reveni acum la competiția internă, unde Dinamo se pregătește pentru următorul meci de campionat. „Câinii” vor juca vineri, 9 octombrie, de la ora 21:00, pe terenul lui Sepsi Sfântu Gheorghe.

Partida va avea și o încărcătură aparte pentru formația bucureșteană, Sepsi fiind pregătită de Ovidiu Burcă, antrenorul care a contribuit la revenirea lui Dinamo în primul eșalon, acum 3 ani.