Citi: România intră în 2027 cu economia în scădere și cu prețuri în creștere

În mod normal, o economie care se contractă mai eliberează din presiunea de pe prețuri. Gospodăriile cumpără mai puțin, firmele nu mai au putere să scumpească, iar inflația coboară. Un raport publicat luni de Citi Research și consultat de HotNews arată că România nu se încadrează în acest tipar.

Economiștii Ilker Domac și Gultekin Isiklar estimează că PIB-ul României va scădea cu 0,9% în 2026. În același timp, au majorat prognoza de inflație pentru finalul anului la 6,7%, cu 0,7 puncte procentuale peste estimarea anterioară. Raportul se intitulează „Economic Adjustment amid Political Uncertainty”, iar titlul rezumă bine situația: ajustarea economică este în curs, dar incertitudinea politică o face mai costisitoare.

Scăderea din 2026 vine în mare parte din anul precedent. În ultimul trimestru din 2025, economia s-a contractat cu 1,9% față de trimestrul anterior, iar în prima jumătate a acestui an a stagnat. Potrivit Citi, acest punct de plecare reduce automat creșterea din 2026 cu aproximativ 1,2 puncte procentuale, cel mai slab start de an din 2012 încoace. Consumul privat a scăzut, investițiile au compensat doar parțial, iar construcțiile s-au redresat în primul semestru, în timp ce agricultura și IT&C au mers slab. Indicatorii citați de bancă sugerează că declinul va continua până la final de an.

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Gospodăriile taie mai întâi din cheltuielile care pot fi amânate, precum electrocasnicele și electronicele. Alimentele și serviciile medicale rezistă mai bine. Citi consideră că economia se află într-o fază de contracție ciclică, confirmată de abaterea negativă a PIB-ului față de potențial.

Cu toate acestea, inflația nu scade. Rata anuală a urcat de la 6,17% în august la 6,61% în septembrie. Mai important, dinamica ajustată sezonier, calculată anualizat pe trei luni, a accelerat de la 3,1% la 4,1%. Nu salariile împing prețurile în sus: creșterea costului unitar al muncii a încetinit semnificativ. Explicația ține de energie și de felul în care firmele își stabilesc prețurile.

România este deosebit de expusă la scumpirea petrolului, pentru că, potrivit Citi, combustibilii au o pondere relativ mare în coșul de consum. Energia mai scumpă se transmite în prețuri pe două căi: direct, la pompă, și indirect, prin costurile de producție și distribuție. Alimentele sunt printre produsele cele mai afectate de a doua cale. Revizuirea prognozei reflectă și estimările actualizate pentru petrolul Brent și cursul euro/leu, iar riscurile rămân, în opinia băncii, predominant în sensul creșterii.

Raportul mai semnalează că deficitul de cont curent se adâncește, că finanțele publice rămân fragile în ciuda progreselor de ajustare și că stabilitatea leului depinde de clarificarea situației politice.

Toate aceste presiuni ajung, în final, la BNR. O economie în contracție ar justifica dobânzi mai mici, dar o inflație care accelerează în datele ajustate sezonier cere prudență. Citi se așteaptă ca banca centrală să rămână prudentă. Pentru gospodării, asta înseamnă că vor suporta în același timp costurile unei recesiuni și pe cele ale unei inflații care nu dă semne că ar ceda.