Ciucu, atac dur la Tomac: „Nu ne luați de proști”. Trei „semne de întrebare” privind lista de miniștri

Ciprian Ciucu se adresează, luni seară, premierului desemnat Eugen Tomac și scrie că are „niște semne de întrebare destul de mari” legate de lista miniștrilor propuși de acesta, pe care o cataloghează „cusută cu ață alb-fosforescentă”.

Primarul Ciucu a scris, luni seara, un mesaj adresat direct lui Eugen Tomac, în care îi adresează trei „semne de întrebare” referitoare la propunerile sale pentru funcțiile de conducere ale ministerelor și discuțiile pe care le-a purtat astăzi cu PNL, USR și PSD.

„Vă scriu aceste rânduri în urma întâlnirii de astăzi ca dovadă de respect, așa că voi fi direct. Ceea ce dumneavoastră nu ați făcut astăzi. Am niște semne de întrebare destul de mari, pentru că lista miniștrilor pe care ni i-ați prezentat astăzi este cusută cu ață alb-fosforescentă”, și-a început Ciprian Ciucu mesajul pe Facebook.

„Cred că ați avut întâlniri prealabile cu PSD”

„Primul semn de întrebare” al lui Ciprian Ciucu se referă la ordinea întâlnirilor de astăzi cu partidele, unde Eugen Tomac a cerut susținere pentru cabinetul său.

Prima întâlnire a premierului desemnat a fost cu Partidul Național Liberal, însă Ciucu pune la îndoială lucrul acesta, întrucât, scrie el, unele propuneri ale lui Tomac pentru miniștri „reflectă propuneri fix ale PSD”.

„Ne-ați spus astăzi că ați ținut să vă întâlniți prima dată cu PNL, apoi cu PSD. Eu nu cred acest lucru; adică eu cred că ați avut întâlniri prealabile, ascunse și neasumate cu PSD. De ce spun acest lucru? Nu am cum să nu observ că ministerele asumate până acum de către PSD reflectă propuneri fix ale PSD: dl. Istudor la Agricultură, dl. Masala la Transporturi… Dar fisa mi-a picat atunci când ne-ați spus despre dl. Ionaș la M. Dezvoltării. Nu aveți cum să-mi explicați prin ce proces decizional ați ajuns la dl. Ionaș, altul decât că vi l-a dat PSD. N-ai cum! Pare că le protejați interesele și le-ați pus ministerele pe care le vor ei la adăpost”, a scris primarul Bucureștiului.

„Ne va pune guvernul dvs. în brațe”

Fără a da nume, Ciprian Ciucu a invocat că în lista de miniștri pe care Tomac a prezentat-o partidului sunt și membri ai PNL, „fără sprijinul nostru, sunt acolo la inițiativa dvs.”, ceea ce va determina partidul condus de Sorin Grindeanu să împingă „narativul că dvs. este guvernul PNL și USR”.

„Și v-am spus chiar astăzi ce se va întâmpla: cum PSD are bani și plătește presa mult, va împinge narativul că guvernul dvs. este guvernul PNL și USR. Se vor folosi de două, trei, patru nume cu o istorie în PNL și ne va pune guvernul dvs. în brațe, fără ca noi să fim parte a procesului prin care ați fost desemnat să faceți guvernul. Fix scenariul Cioloș! PSD vă va ataca, iar noi, mai cu bun simț, nu vă vom ataca. Am mai văzut filmul acesta”, a explicat Ciucu.

„Vă rog, aveți decență și nu ne luați de proști”

Ultimul „semn de întrebare” al lui Ciprian Ciucu este legat de numirea unui alt premier tehnocrat, în cazul în care Eugen Tomac, împreună cu executivul propus de el, nu va primi votul de învestitură în Parlament.

„Scenariul cu acel alt premier «tehnic» care va fi nominalizat în locul dvs. dacă nu veți reuși, mizându-se pe faptul că unii parlamentari nu vor alegeri anticipate de frică că nu vor mai prinde Parlamentul. Asta îmi arată o strategie clar asumată, concepută special pentru a exonera PSD de orice răspundere”, scrie primarul.

„Cu toată stima pe care v-o port, cu toată admirația pe care o am pentru domnii Papahagi, Burnete, Niculescu… Vă rog, aveți decența și nu ne luați de proști. PSD a făcut deja această greșeală! Arătați-ne un minim de respect și nu ne insultați inteligența”, a mai explicat Ciucu.

Primarul General îi mai spune lui Eugen Tomac că „ar fi trebuit să discutați pe cinstite cu noi” și că „încrederea se câștigă spunând adevărul, discutând deschis”.

„Am avertizat din timp că nu vom accepta tehnicieni roșii, deci… nu trebuia”, a conchis Ciucu.