Clădire celebră din București transformată în apartamente

Un grup de dezvoltatori israelieni, care au în proprietate și Palatul Universul, sunt în etapa de pre-apartamentare a fostului Palat al Fabricii Letea, creat de celebrul arhitect Paul Smărăndescu în perioada interbelică, din centrul Bucureștiului, potrivit surselor Profit.ro.

Fostul Palat al Fabricii Letea a fost scos la vânzare în 2021 la un preț de 3,5 milioane de euro.

Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider.

În anii ’30, în această clădire istorică și-au avut sediul fabrica de hârtie Letea, o agenție de publicitate (Rador Orient Radio), o fabrică de faianță (Salzberg&Gronen), Vinurile Brătianu, Ziarul Bukarest Post, dar erau și birouri ale unor liber profesioniști, ingineri și doctori.

Grupul Sky Invest, coordonat la nivel local de Ofir Bar Noy, este acum în curs de finalizare a procesului de consolidare, renovare și recompartimentare a vechiului palat, la finalul căruia valoarea proprietății este așteptată să crească la peste 12 milioane de euro, a transmis, pentru Profit.ro, Ricardo Franc, CEO-ul Sky Invest.

Noul proprietar amenajează în cadrul Palatului Fabricii Letea 14 apartamente premium cu o suprafață totală de 1.350 de metri pătrați, din care două duplexuri penthouse la etajele 4 și 5, 200 de metri pătrați de spațiu comercial la parter și 300 de metri pătrați de spații tehnice, boxe și magazii, în subsol.

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