Clădiri în paragină, acoperite cu mesh-uri de Primăria Capitalei. „Pentru siguranța trecătorilor și să nu mai arate dezolant”

Primăria Capitalei continuă să acopere cu mesh-uri clădirile aflate în paragină din Bucureşti, pentru siguranţa trecătorilor şi pentru a nu mai arăta dezolant.

„E vorba despre siguranța trecătorilor, cad bucăți de tencuială. Și nu mai arată dezolant”, scriu reprezentanţii Primăriei Municipiului Bucureşti (PMB), miercuri, într-o postare pe Facebook, anunțând totodată că 11 clădiri au fost acoperite:

Hanul Solacolu de pe Calea Moşilor nr. 134, clădirea de pe Str. Blănari nr. 2 şi cele de pe bd. Carol 1, nr. 63, străzile Biserica Enei nr. 14, Mihai Vodă nr. 13, Dianei nr. 2, Franceză nr. 30, Ion Brezoianu nr. 8, Johann Gutenberg nr. 3, nr. 4 şi nr. 10.

Primăria Capitalei urmează să monteze mesh-uri pe clădirile de pe străzile Covaci, Dionisie Lupu şi Hanul Roşu de pe strada Franceză, scrie Agerpres.

Reprezentanţii PMB au punctat că sunt soluţii temporare, simple, ieftine, dar extrem de utile. Avantajele ţin atât de design (dau un aspect mai îngrijit), cât şi de securitate (pentru că protejează faţadele de eventualele desprinderi).

„Până ajungem să le consolidăm, pe cele aflate în stare mai proastă le acoperim cu mesh-uri care respectă arhitectura imobilului. Este important să acţionăm şi pe termen scurt, pentru ca oraşul să nu mai arate ca o ruină. Iar pe viitor, clădirile vor fi consolidate prin eforturi proprii şi printr-o politică corectă de concesionare”, a declarat primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.

Recent, la propunerea primarului Ciucu, a fost adoptat în Consiliul General un regulament privind faţadele clădirilor din Centrul Vechi şi zonele protejate. Acesta prevede un program de sprijin pentru proprietarii care îşi repară faţadele degradate.