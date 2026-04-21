Claudiu Manda anunță când va avea loc următoarea mutare a PSD – retragerea miniștrilor din Guvern

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat marţi că „pasul doi” pentru PSD e retragerea miniștrilor din Guvern, în cazul în care Ilie Bolojan nu demisionează în trei zile din funcţia de premier.

„Noi am decis că nu mai putem colabora cu domnul Bolojan în calitate de prim-ministru. Aşteptăm cele trei zile să vedem decizia domniei sale, poate înţelege că atât timp cât ai fost învestit în funcţia de prim-ministru cu 45% din voturi din partea noastră, nemaiavând această susţinere, corect este să vii să spui – mulţumesc pentru colaborare, atât am putut să fac, bun, rău. Dacă doreşte să continue în această aventură, deja, în această funcţie de prim-ministru, abia atunci vorbim de o criză politică”, a spus Manda la Digi24, citat de Agerpres.

Manda a declarat, că în cazul în care Bolojan nu pleacă din funcţia de premier, iar consultările pe care urmează să le iniţieze preşedintele Nicuşor Dan nu dau rezultate, joi, toţi miniştrii PSD îşi vor da demisia din Guvern.

„Peste două-trei zile, dacă domnul Bolojan nu acţionează, nu vor fi consultări la Cotroceni. Dacă consultările de la Cotroceni nu vor avea un rezultat în aşa fel încât toate forţele pro-europene să fie în continuare aşezate la masă, respectând punctele de vedere ale fiecăreia dintre ele, urmează pasul 2, şi anume PSD să îşi demonstreze în fapt că nu mai este la guvernare. Iar gestul administrativ este ca miniştrii PSD să se retragă din Guvern. Joi”, a spus Manda.

El a adăugat că şi Sorin Grindeanu este gata să demisioneze de la preşedinţia Camerei Deputaţilor.

„Sorin Grindeanu a spus că nu are niciun fel de emoţie, oricând se poate retrage din această funcţie. Nu este vorba despre Camera Deputaţilor, pentru că acela este un for de decizie, acolo lucrurile au funcţionat”, a afirmat acesta.