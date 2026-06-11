Numărul 2 în PSD are un pronostic pentru guvernul Tomac. „Nea Ilie, nici nu știi cât de mic începi să fii”

Secretarul general al Partidului Social Democrat (PSD), Claudiu Manda, a declarat, joi, că în opinia sa guvernul Tomac va trece de votul parlamentarilor, el apreciind şi că România are nevoie de „o schimbare de direcţie” după perioada guvernării conduse de liderul PNL, Ilie Bolojan.

„După părerea mea, guvernul Tomac trece. Şi eu cred că e un lucru bun”, a spus Manda, la Craiova, la conferinţa Organizaţiei de Femei a PSD Dolj, potrivit Agerpres.

Reprezentantul social democraţilor a susţinut că era Bolojan „care a generat efecte economice şi sociale negative pentru toate categoriile sociale” se încheie, iar astăzi nimeni nu e mulţumit de acest guvern, „cu excepţia boţilor şi tiriboţilor”.

„Vă spun că nu există nicio categorie socială de oameni astăzi în România mulţumită de guvernul Ilie Bolojan. Nu pensionarii, nu medicii, nu profesorii, nu bugetarii, nu mediul de afaceri, nimeni nu este mulţumit de activitatea domnului Bolojan. Sigur, singurii pe care putem să-i considerăm mulţumiţi sunt boţii, roboţii şi tiriboţii care, din câte am văzut, au obosit şi ei sau probabil că nu mai au suficient de mulţi bani ca să activeze boţii, roboţii şi tiriboţii. Dar este clar că trebuie să depăşim această perioadă în care un om, care spune că vrea în opoziţie, stă baricadat pe scaunele de la putere”, a afirmat Manda.

Ce a discutat cu Eugen Tomac

Secretarul general al PSD a adăugat că în perioada următoare România va avea un guvern condus de Eugen Tomac.

„Numai că mai devreme sau mai târziu, eu cred că în perioada imediat următoare o să avem un vot pentru un nou guvern şi atunci lucrurile o să meargă înainte şi sunt bucuros că la discuţia pe care am avut-o cu domnul Tomac măsurile pe care PSD-ul le propune pentru categoriile sociale pe care le reprezentăm, categoriile cu venituri mai mici, clasa medie şi anume să reducem din taxe, să putem să sprijinim puterea de cumpărare şi alte detalii de genul ăsta, vor fi incluse în programul de guvernare”, a mai afirmat Claudiu Manda.

În acelaşi context, el a subliniat că nominalizarea lui Eugen Tomac pentru funcţia de prim-ministru a fost făcută de preşedintele Nicuşor Dan şi nu de fostul şef al statului, Traian Băsescu, respingând afirmaţiile potrivit cărora acesta din urmă ar fi influenţat desemnarea.

„Tot se vorbeşte despre Eugen Tomac că a fost consilierul lui Băsescu, iar astăzi este consilierul actualului preşedinte, Nicuşor Dan. Şi nu l-a propus Băsescu prim-ministru, l-a propus Nicuşor Dan prim-ministru. Aş putea să-i spun folosind o frază din vremurile respective: ‘nea Ilie nici nu ştii, cât de mic începi să fii!’”, a mai spus secretarul general al PSD.