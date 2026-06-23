Climate Change Summit marchează 5 ani de impact și reunește laBucurești lideri globali pentru a contura infrastructurile viitorului

Climate Change Summit, unul dintre cele mai mari evenimente din Europa Centrală și de Est, dedicat soluțiilor pentru provocările globale, revine în 2026 cu a de-a cincea ediție. Evenimentul va avea loc între 13 și 17 octombrie, la Palatul Parlamentului și în locații din București și din țară.

Ediția aniversară din acest an, intitulată „Infrastructurile viitorului”, va fi axată pe structurile fundamentale ale unor societăți și economii reziliente. Dezbateri despre provocările geopolitice și economice, presiunea pe ecosistemele naturale, transformarea tehnologică și combaterea schimbărilor climatice vor fi prezente atât în cadrul evenimentului principal, cât și pe parcursul Climate Change Summit Week (vezi ediția din 2025), în cadrul evenimentelor satelit, organizate alături de partenerii evenimentului.

Climate Change Summit atrage anual un public divers, format din lideri de business, reprezentanți ai autorităților centrale și locale, ai mediului academic, ai organizațiilor internaționale, ai societății civile și ai mediului antreprenorial. Peste 50% dintre participanți ocupă poziții C-level sau Senior-level, provenind din industrii cheie precum finanțe, retail, logistică, producție, construcții, asigurări și multe altele.

Participanții pot aplica gratuit, în limita locurilor disponibile, sau pot alege una dintre categoriile de bilete, ce oferă acces la o experiență extinsă, incluzând sesiuni și evenimente cu acces închis. Detaliile despre înregistrare și bilete sunt disponibile aici.

„În ultimii cinci ani, Climate Change Summit a devenit un spațiu în care lideri din business, administrație, mediul academic și societatea civilă se întâlnesc pentru a deschide un dialog și colaborări în jurul celor mai importante provocări ale prezentului. Anul acesta, la ediția aniversară, ne concentrăm pe infrastructurile care vor susține economii competitive și societăți reziliente în următoarele decenii. Credem că schimbările cu adevărat importante încep atunci când oameni cu perspective și competențe diferite aleg să construiască împreună.

Climate Change Summit există pentru a face posibil acest dialog.“, a declarat Roxana Cojocaru, Director Executiv al Social Innovation Solutions.

„Infrastructurile viitorului sunt rețelele energetice, tehnologia și drumurile care conectează economii și oameni. Dar sunt și infrastructurile pe care nu le vedem: încrederea, colaborarea, capacitatea de inovare și mecanismele care permit comunităților și economiilor să se dezvolte și să rămână reziliente într-o lume marcată de schimbări climatice, transformări tehnologice și provocări sociale tot mai complexe. În acest context, dialogul dintre mediul de afaceri, autorități și societate devine o infrastructură în sine – una esențială pentru accelerarea tranziției către un model de dezvoltare sustenabil și competitiv. Climate Change Summit creează spațiul necesar pentru aceste conversații și pentru transformarea ideilor în acțiuni concrete cu impact pe termen lung.

La BRD, ne asumăm rolul de partener: susținem inițiative care dezvoltă infrastructura economică și socială, facilitează tranziția către o economie mai verde și contribuie la dezvoltarea comunităților”, a declarat Flavia Popa, Secretar General, BRD Groupe Société Générale.

O săptămână de dialog și colaborare dedicată infrastructurilor care susțin dezvoltarea sustenabilă

Ziua principală a Summitului, care va avea loc pe 14 octombrie la Palatul Parlamentului, va aduce în prim-plan subiecte de interes regional și global. Participanții vor avea ocazia să înțeleagă mai multe despre contextul actual de la peste 50 de speakeri locali și globali, să participe la mese rotunde și conversații 1 la 1 între experții invitați în cadrul evenimentului. De asemenea, evenimentul va pune la dispoziția participanților zone de networking și co-working, având multiple puncte dedicate schimburilor de idei și dezvoltării parteneriatelor de business.

Speakeri internaționali de renume și lideri de opinie

Printre cei peste 25 de speakeri confirmați până în prezent se numără lideri globali și experți de top în domeniul schimbărilor climatice, economiei globale, digitalizării, finanțelor și antreprenoriatului, printre care:

Gianpiero Nacci este Directorul General al Departamentului de Strategie și Implementare Climatică (CSD) din cadrul European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). Dl. Nacci are peste 25 de ani de experiență în politici climatice, producție sustenabilă, economie circulară și energie verde, cu un accent deosebit pe piețele emergente.

este Directorul General al Departamentului de Strategie și Implementare Climatică (CSD) din cadrul European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). Dl. Nacci are peste 25 de ani de experiență în politici climatice, producție sustenabilă, economie circulară și energie verde, cu un accent deosebit pe piețele emergente. Juliette Lassman este expert OECD în cadrul Centrului pentru Antreprenoriat, IMM-uri, Regiuni și Orașe, unde se specializează în guvernanța apei, economia circulară și soluțiile bazate pe natură. Din 2021, coordonează programul OECD privind economia albastră și elaborează recomandări privind guvernanța apei pentru adaptarea la schimbările climatice.

este expert OECD în cadrul Centrului pentru Antreprenoriat, IMM-uri, Regiuni și Orașe, unde se specializează în guvernanța apei, economia circulară și soluțiile bazate pe natură. Din 2021, coordonează programul OECD privind economia albastră și elaborează recomandări privind guvernanța apei pentru adaptarea la schimbările climatice. Boyana Achovski este CEO al ATMIX, unul dintre principalii producători de beton și materiale de construcții din Bulgaria, unde coordonează tranziția companiei către materiale cu emisii reduse de carbon și decarbonizarea industriei grele. Anterior, a fost Secretar General al Gas Infrastructure Europe (GIE) la Bruxelles, reprezentând operatorii de infrastructură de gaze din 26 de țări europene. A fost desemnată „Most Influential Woman in Energy Leader – Central and Eastern Europe” în 2023.

este CEO al ATMIX, unul dintre principalii producători de beton și materiale de construcții din Bulgaria, unde coordonează tranziția companiei către materiale cu emisii reduse de carbon și decarbonizarea industriei grele. Anterior, a fost Secretar General al Gas Infrastructure Europe (GIE) la Bruxelles, reprezentând operatorii de infrastructură de gaze din 26 de țări europene. A fost desemnată „Most Influential Woman in Energy Leader – Central and Eastern Europe” în 2023. Esteban Arriaga Miranda este Director General al Federației Europene a Băncilor pentru Alimente (FEBA), cea mai mare rețea de bănci pentru alimente din Europa, activă în peste 28 de țări. Sub conducerea sa, FEBA recuperează și redistribuie surplusul alimentar către peste 12 milioane de persoane anual, contribuind în același timp la reducerea risipei alimentare. Colaborează îndeaproape cu instituții europene, organizații internaționale, mediul academic și mediul privat pentru a combate simultan insecuritatea alimentară și schimbările climatice.

este Director General al Federației Europene a Băncilor pentru Alimente (FEBA), cea mai mare rețea de bănci pentru alimente din Europa, activă în peste 28 de țări. Sub conducerea sa, FEBA recuperează și redistribuie surplusul alimentar către peste 12 milioane de persoane anual, contribuind în același timp la reducerea risipei alimentare. Colaborează îndeaproape cu instituții europene, organizații internaționale, mediul academic și mediul privat pentru a combate simultan insecuritatea alimentară și schimbările climatice. Diana Ürge-Vorsatz este vicepreședintă IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)și profesoară la Central European University (CEU). Diana a contribuit ca Autor Coordonator al rapoartelor de evaluare (AR4 și AR5) privind mitigarea al IPCC și a fost Vicepreședinte a Grupului de Lucru III (Mitigare) pentru al Șaselea Raport de Evaluare, documente care definesc politica climatică globală.

Edițiile anterioare au atras peste 7.200 de participanți și o audiență globală de aproape 4 milioane de oameni, care au interacționat și ascultat cei peste 300 de speakeri.

Summitul din 2026 va oferi, precum anul trecut, un cadru extins, de 5 zile, pentru dialog și soluții privind provocările climatice, cu accent pe securitate energetică, sisteme alimentare, AI, finanțe, digitalizare și reziliența mediului de afaceri în contexte instabile.

Despre Climate Change Summit

Climate Change Summit 2026 este organizat de Social Innovation Solutions, împreună cu BRD Groupe Société Générale, în calitate de Founding Partner. De asemenea, ediția aniversară este susținută de PPC, Energy Partner, Regina Maria, Health Partner, și de partenerii de la Bayer, Ursus Breweries, PPC Renewables, PPC Blue, Rețele Electrice, alături de Domeniile Sâmburești, Aqua Carpatica, Networking Partners, Radisson Blu, Accommodation Partner.

Despre Social Innovation Solutions (SIS)

Social Innovation Solutions (SIS) este o organizație activă în Europa Centrală și de Est, care accelerează transformarea Europei Centrale și de Est către o regiune rezilientă, competitivă și pregătită pentru viitor.

SIS derulează programe educaționale și de sprijin dedicate sustenabilității, inovării și antreprenoriatului, printre care Future Lab, Academia de Sustenabilitate, Transformator, sau Business Forward. Prin aceste inițiative, SIS susține peste 30.000 de IMM-uri, ONG-uri, Institute de cercetare, universități și lideri de business din România și alte cinci țări din regiune, iar prin platforme precum Climate Change Summit și parteneriate între sectoarele public, privat și non-profit, SIS dezvoltă soluții menite să reducă decalajele și să contribuie la tranziția verde a regiunii.

Despre BRD Groupe Société Générale

BRD face parte din Société Générale, o bancă europeană de prim rang și un actor major în economie de peste 160 de ani. Grupul Société Générale are 110.000 de angajați care servesc peste 27 de milioane de clienți în 58 de țări din întreaga lume și operează prin trei linii de business complementare, care integrează oferte ESG pentru toți clienții săi:

• Retail banking în Franța, private banking și asigurări

• Global banking și soluții pentru investitori

• Mobilitate, retail banking internațional și servicii financiare

BRD Groupe Société Générale este partener fondator al Climate Change Summit, susținând acest demers nu doar ca sponsor, ci și ca actor implicat direct în tranziția sustenabilă a economiei românești.

BRD – Groupe Société Générale este un actor activ în tranziția sustenabilă a economiei românești, asumându-și un rol strategic în promovarea finanțărilor verzi și a practicilor responsabile. La sfârșitul primul trimestru al anului 2026, producția de finanțări sustenabile, cumulată din 2021, a atins 2,36 miliarde EUR.

În luna mai a acestui an, BRD a lansat, în premieră pe piața românească, ”Calea BRD”, un program dedicat susținerii și accelerării antreprenoriatului feminin, proiect construit în cadrul acordului cu International Finance Corporation, care vizează finanțarea proiectelor sustenabile cu impact în România. Noua platformă este concepută ca un ecosistem integrat care răspunde nevoilor femeilor-antreprenor, combinând soluțiile financiare cu accesul extins la know-how, instrumente practice și comunități relevante pentru antreprenoriatul feminin.

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