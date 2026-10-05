Clubul secret care face milioane pariind pe ce se întâmplă în lume. Cine sunt „Alfa”?

Financial Times a intrat în lumea piețelor de predicții de elită. Acestea comunică anonim într-un chat închis și câștigă milioane de dolari.

Un student de la Oxford, care a absolvit cu o notă mediocră, a făcut 750.000 de dolari . Un rus în vârstă de 25 de ani, cu un doctorat în matematică, a câștigat 1,7 milioane de dolari. Un doctorand în științe politice de la o universitate din Ivy League a transformat 300 de dolari în aproape 200.000 de dolari.

Nu se cunosc cu adevărat, majoritatea nu și-au văzut niciodată fața și folosesc pseudonime. Dar toți aparțin grupului Alpha: un club secret, închis, format din aproximativ 30 de traderi care au găsit o modalitate de a transforma aproape fiecare știre importantă de pe planetă în bani.

Financial Times a petrecut luni întregi în lumea stranie a „traderilor Alpha” de la Polymarket : un mic grup de jucători de mare succes pe piața de predicții care analizează totul, de la alegerile și sondajele din SUA până la războaie, evenimente meteorologice și crize geopolitice.

Se estimează că, împreună, au câștigat aproximativ 40 de milioane de dolari pe Polymarket din 2024. Iar jocul lor este departe de a fi un simplu „da” sau „nu”.

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Drone, coordonate geo și un război care devine un pariu

În noiembrie 2024, după un atac rusesc asupra orașului ucrainean Kurakhove, în chatul privat al grupului ajung imagini cu drone ale unei clădiri de apartamente care se prăbușește. Întrebarea comercianților este extrem de specifică: unde anume s-a produs explozia?

În mai puțin de un minut, începe căutarea. În chat se schimbă coordonate și fotografii aeriene. Casele din jur sunt analizate. Două cuvinte rusești auzite în primele secunde ale videoclipului sunt traduse. Comercianții caută chiar și siluete slabe ale unor soldați.

Nu fac jurnalism de investigație sau analiză militară pentru un guvern. Încearcă să calculeze dacă piața Polymarket a estimat corect probabilitatea ca orașul să cadă sub control rusesc până la o anumită dată.

O echipă de experți în războiul din Ucraina a ajuns la concluzia că există o probabilitate de 70% ca Kurakhove să nu fie capturat înainte de decembrie. Când sosește decembrie, Ucraina deține încă orașul.

Polymarket îi creditează contul cu puțin peste 7.000 de dolari.

Cele 30 de necunoscute ale lui Alpha

Alpha a fost creată în primăvara anului 2024, iar acum are în jur de 30 de membri și operează pe un server Discord privat. Intrarea se face doar pe bază de invitație.

Principalul criteriu nu este neapărat câți bani au, ci cât de des câștigă și – cel mai important – ce cunoștințe sau abilități speciale pot oferi.

Marea majoritate sunt membri ai Generației Z. Printre ei se numără cel puțin trei adolescenți. Membrii sunt răspândiți pe cinci continente și aproape întotdeauna există cineva online. Și există o regulă destul de paradoxală pentru un grup care câștigă sume uriașe de bani din evoluțiile politice: „Nu vorbi despre politică”.

Nu le pasă cine „ar trebui” să câștige. Îi interesează probabilitatea ca piața să fi stabilit un preț greșit.

Două treimi dintre utilizatori au pierdut bani.

Un studiu citat de FT și bazat pe tranzacțiile de pe Polymarket din 2022 a constatat că două treimi dintre utilizatori au pierdut bani.

Și mai impresionantă este concentrarea profiturilor: doar 1% dintre traderii profitabili au câștigat mai mult de trei sferturi din profiturile totale. Iar 0,1% au luat jumătate. Alpha consideră că acesta nu este noroc.

Ei încearcă să calculeze probabilitatea „reală” a unui eveniment și să identifice cazurile în care piața a făcut o greșeală.

Milionul de dolari care a apărut pe ecran

Un jucător important a plasat odată o comandă de 1 milion de dolari pariind pe scenariul în care Donald Trump ar crea o rezervă de Bitcoin în primele 100 de zile ale președinției sale.

Membrii Alfa s-au mișcat rapid. În mai puțin de un minut, au absorbit cam jumătate din comanda de pe cealaltă parte a pariului.

Conform datelor Polymarket citate de FT, profitul lor total a ajuns la aproximativ 250.000 de dolari.

Acestea sunt momentele care îi fac pe traderi să vorbească despre bani, așteptând pur și simplu ca cineva să-i ia. @sigh, studentul de la Oxford, descrie situația altfel:

„Sunt bani gratis acolo. Dar trebuie să fii acolo. Și trebuie să faci clic foarte repede.”

De la Oxford la 750.000 de dolari

Povestea lui @sigh este în centrul reportajelor FT. A studiat la Oxford și odată și-a imaginat că lucrează în mediul academic sau în jurnalism. Un stagiu de practică la o bancă de investiții l-a lăsat profund dezamăgit.

În 2022, a descoperit Polymarket. La început, a experimentat. Mai târziu, a început să parieze pe alegeri, invazii, evoluții diplomatice, rate ale dobânzilor și chiar pe tweet-uri. Strategia sa nu se baza pe modele matematice complexe.

A observat comportamentul celorlalți. A observat ordine vechi pe care traderii uitaseră să le anuleze, în timp ce datele se schimbaseră deja. A căutat poziții mari în favoarea lui Trump și a căutat în portofelele cripto ale contrapartidelor pentru a înțelege dacă avea de-a face cu analiști reali sau doar cu susținători politici fanatici.

Când s-a întors la Oxford pentru al doilea an, studiile sale au început să pară mai puțin o investiție în viitor și mai mult niște profituri pierdute.

Într-un singur trimestru, a părăsit universitatea cu o avere de 75.000 de dolari.

Până la absolvire, câștigase aproximativ 750.000 de dolari.

Cealaltă față a „banilor gratis”

Dar există un preț care nu apare în cont. @jep-g, doctorand în științe politice la o universitate Ivy League, a început cu aproximativ 300 de dolari. La un moment dat, profiturile sale nete s-au apropiat de 200.000 de dolari.

În ciuda banilor, el a recunoscut pentru FT că activitatea începuse să-i consume viața. Până în august, participa deja la întâlniri pentru persoane cu dependență de jocuri de noroc.

@sigh descrie ceva similar. Cu cât devenea mai bun, cu atât vedea mai multe oportunități. Fiecare tweet, fiecare știre de ultimă oră, fiecare evoluție militară putea însemna că trebuia să renunțe la ceea ce făcea și să fugă la calculator.

Chiar și somnul părea un risc financiar: se putea trezi și descoperi că pierduse bani pentru că nu era acolo să facă ceva.

În ultimul său an la Oxford, afecțiunea începuse chiar să-i afecteze capacitatea de concentrare.

„Nu mă mai pot gândi la nimic”, a declarat el pentru FT.

O piață în explozie

Toate acestea se întâmplă într-un moment în care piețele de predicții se transformă dintr-un fenomen marginal într-o piață uriașă.

Polymarket și Kalshi au tranzacționat împreună o medie de aproximativ 1,6 miliarde de dolari pe zi în august, potrivit FT – un volum comparabil cu cel al acțiunilor unor companii precum Wells Fargo sau McDonald’s.

Într-un an, volumul a crescut cu aproape 2.000%. Analiștii Bernstein estimează că până în 2030, cifra de afaceri anuală a piețelor de predicție ar putea ajunge la 1 trilion de dolari.

Susținătorii lor văd o nouă formă de piață financiară și, în același timp, o nouă infrastructură informațională: milioane de oameni care pun bani reali în spatele predicțiilor lor.

Pentru Alfa, însă, teoria este mult mai simplă. Există o piață imensă plină de oameni care cred că știu ce se va întâmpla mâine.

Și un mic grup de oameni care au descoperit că pot face milioane demonstrând cât de des greșesc.

„O parodie a capitalismului”

Paradoxul este că unul dintre cei mai de succes jucători din lumea asta nu pare să creadă în mod special în sistemul din care s-a îmbogățit.

@sigh este un autoproclamat marxist și vede piețele de predicții nu ca pe viitorul sistemului financiar, ci aproape ca pe o defecțiune temporară. Pentru el, este o modalitate de a strânge cât mai mulți bani posibil înainte ca ghișeul să se închidă.

Iar caracterizarea sa asupra pieței care i-a adus sute de mii de dolari este dezarmantă: „O parodie a capitalismului”.

Un joc care, susține el, nu creează nicio valoare reală. Doar că, pe măsură ce jocul avansează, el și restul Alfa-ilor continuă să vadă ceea ce majoritatea nu văd: „bani gratis pe ringul de joc”.