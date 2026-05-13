CNA a respins cererea de schimbare a proprietarului Realitatea Plus

Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a respins solicitarea PHG Media, proprietarul Realitatea Plus, de a-şi schimba acţionariatul, potrivit Paginademedia.ro.

CNA a aflat chiar în timpul şedinţei că modificarea a fost deja operată la Registrul Comerţului, ceea ce poate atrage sancţiuni, notează sursa citată.

Potrivit documentelor depuse la CNA, PHG Media Invest a cerut un acord de principiu pentru cesionarea a 100% din părţile sociale către PHG Media Invest LLC, o companie înregistrată în Statele Unite în statul Wyoming.

Iniţial, în societatea PHG media invest, acţionar unic era Păcuraru Daniela Madi, despre care presa a relatat că este soţia omului de afaceri Maricel Păcuraru.

Potrivit avocatului Ioan Georgescu, beneficiarul final al PHG Media Invest este aceeaşi persoană, Păcuraru Daniela Madi.

În şedinţa CNA a fost prezentat şi un document al ANAF care a transmis Consiliului că este în plin proces de verificare a societăţii şi că nu este oportună o astfel de modificare a acţionariatului.

Întrebat de CNA de ce au luat această decizie neobişnuită ca acţionarul să fie din afara Uniunii Europene, avocatul Ioan Georgescu a spus că mutarea are legătură cu ceea ce Realitatea consideră a fi o presiune exercitată asupra postului prin sancţiunile aplicate CNA. Mai mult, avocatul a invocat şi o discuţie pe care ar fi avut-o cu ambasada SUA.

La finalul discuţiilor, CNA a respins modificarea acţionariatului Realitatea Plus. Teoretic, decizia înseamnă că societatea ar trebui să revină la structura iniţială a acţionariatului. În caz contrar, CNA poate analiza aplicarea unor sancţiuni.