CNA, o nouă sancțiune pentru Realitatea Plus. „Nu sunt conturile noastre”

Consiliul Național al Audiovizualului a amendat societatea care deține Realitatea Plus pentru că nu a difuzat pe canalele de YouTube și TikTok o decizie de sancționare, informează Agerpres.

În ședința de marți, CNA a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare ca urmare a autosesizării şi a decis să aplice societăţii PHG MEDIA-INVEST S.R.L. următoarele sancţiuni:

– amendă de 25.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor art. 93^1 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora „Radiodifuzorul căruia i s-a aplicat o sancţiune sau i s-a adresat o somaţie de intrare în legalitate de către Consiliu are obligaţia de a comunica publicului motivele şi obiectul sancţiunii sau ale somaţiei, în formularea transmisă de Consiliu”. Radiodifuzorul nu a difuzat textul deciziei de sancţionare pe canalele Tu decizi (YouTube) şi Realitatea Plus (TikTok), dar și o somație pentru intrarea în legalitate.

PaginadeMedia scrie că, potrivit monitorizării CNA, în intervalul de trei ore, cât ar fi trebuit să difuzeze textul sancţiunii, postul a difuzat două emisiuni, moderate de Delia Vrâneanu şi Nicoleta Cone, dar fără siglă şi fără afişarea orei.

În replică, reprezentantul televiziunii le-a spus membrilor că Tu Decizi, platforma care difuzează live-ul emisiei Realitatea Plus, nu ar aparţine PHG Media şi nici pagina de TikTok.

La începutul acestei luni, CNA a decis să retragă licența postului Realitatea Plus pentru neplata amenzilor din 2024, dar Curtea de Apel a suspendat decizia a doua zi.