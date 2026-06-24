CNSAS publică un telex transmis de un ziarist străin care demonstrează că Elena Ceauşescu a fost în ’79 victima unui grav accident rutier

Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) publică, miercuri, un telex transmis de un corespondent al agenției France Presse care menționa că Elena Ceauşescu a fost, în 1979, victima unui grav accident de circulaţie. Securitatea a reuşit să acopere în mare accidentul, cenzura comunistă făcând ca cea mai mare parte a informaţiilor să nu fie disponibile.

„Secretomania este una din trăsăturile de bază ale oricărui regim totalitar. Comunismul românesc nu a fost o excepţie în acest sens. Este mai puţin ştiut că în 1979 Elena Ceauşescu a fost implicată într-un grav accident de circulaţie. Autorităţile nu au făcut public evenimentul şi toate ştirile pe această temă au fost cu grijă cenzurate. Nu numai publicul român a fost ţinut în întuneric, dar nici presa străină nu a avut acces la mai multe informaţii. Ca urmare, în lipsa clarificărilor oficiale, întâmplarea a fost răspândită sub forma unei legende urbane, caracterizată de elemente contradictorii”, au relatat reprezentanţii CNSAS, miercuri, într-o postare pe Facebook, preluată de News.ro.

Potrivit acestora, există cel puţin trei teorii asupra modului în care a avut loc accidentul: şoferul a evitat un copil şi a lovit o maşină pe contrasens, nu a păstrat distanţa şi a lovit autovehiculul din faţă, respectiv a pierdut controlul maşinii din cauza carosabilului umed şi a intrat într-un copac.

„Ce se poate spune cu certitudine este că Elena Ceauşescu a fost victima unui accident, în urma căruia a suferit un traumatism cranian sever şi a lipsit un timp din spaţiul public. Dovadă că acest eveniment a avut loc cu adevărat şi că cenzura comunistă nu a reuşit să acopere complet evenimentul, este un telex transmis din Bucureşti de un corespondent France Presse, care sosise în România pentru a asista la al XII-lea Congres al PCR din noiembrie 1979”, a mai precizat sursa citată.

Documentul demonstrează, de asemenea, că Securitatea intercepta nu doar toate telexurile ziariştilor străini, ci îi şi urmărea pe toţi aceşti ziarişti acreditaţi de statul român comunist.

„Accidentul a avut loc în urmă cu câteva săptămâni în timpul vizitei lui Jivkov, între Bucureşti şi Sinaia. Dar d-na Ceauşescu, care s-a restabilit între timp, va asista luni la dezbaterile Congresului. Nimic nu confirmă că şoferul ar fi murit în accident. Am aflat din surse particulare că maşina în care se afla d-na Ceauşescu a luat-o spre stânga pentru a evita un copil şi că astfel s-a ciocnit cu un autoturism care venea în sens invers”, răspundea jurnalistul străin la întrebarea despre accident pe care o primise din redacţie.