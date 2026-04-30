Coadă de kilometri de autocisterne la poarta celei mai mari rafinării din România. Ce spun șoferii

La Rafinăria Rompetrol din Năvodari s-a format în noaptea de miercuri spre joi o coadă de kilometri de autocisterne care așteptau să încarce benzină și motorină pentru a le duce la benzinării, scrie publicația constănțeană Focus Press.

Potrivit acesteia, transportatorii au spus că au fost nevoiți să parcurgă sute de kilometri pentru a ajunge la rafinăria Petromidia din Năvodari, în încercarea de a-și asigura stocurile necesare distribuției.

Mulți dintre ei au reclamat timpi de așteptare de ordinul orelor sau chiar al unei zile întregi, în condiții meteo dificile, pe carosabil umed și vizibilitate redusă.

„Am venit din Iași și stau de aseară la coadă. Nu știm exact cât mai durează”, a declarat unul dintre șoferii aflați în coloană.

Situații similare au fost raportate și de transportatori din zona Moldovei și din centrul țării, potrivit publicației locale.

Petromidia are o capacitate de rafinare de 5 milioane de tone pe an, reprezentând aproape jumătate din capacitatea de rafinare a țării, și asigură o treime din consumul intern de carburanți.

Celelalte rafinării din România sunt Petrobrazi, operată de OMV Petrom, care are o capacitate de 4,5 milioane de tone, și Petrotel Lukoil, cu o capacitate de 2,4 milioane de tone.

Carburanții s-ar putea scumpi zilele următoare

Prețul motorinei ar putea crește în următoarele zile până la 9,4 – 9,6 lei pe litru, iar unele stații de alimentare pot rămâne temporar fără stocuri de carburanți, pe fondul tensiunilor de pe piața internațională a petrolului, al diferențelor mari de preț dintre rețele și al alimentărilor preventive, a avertizat miercuri președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță, potrivit Agerpres.

„Vacanța de 1 mai vine la pachet cu creșteri de preț și potențială penurie locală, ceea ce trebuie să atragă vigilența celor care pleacă de acasă. Nu este vorba dacă se va scumpi motorina, ci cât de repede”, a spus acesta.

„Piața petrolului a reintrat într-o zonă de risc, iar efectele se simt deja în buzunarele șoferilor români. Barilul de țiței Brent stă agățat în jurul a 110 dolari, împins în sus nu de o economie în plin boom, ci de instabilitate și frică. Intervalul realist pentru următoarele zile – 106 până la 116 dolari – spune totul. Piața nu mai este despre echilibru, ci despre nervi. Iar nervii costă”, a afirmat specialistul într-o analiză intitulată ‘Motorina și benzina urcă din nou – România plătește factura tensiunilor globale’.

La ora publicării acestei știri, cotațiile internaționale ale petrolului Brent erau de aproape 123 de dolari barilul.

Foto: Solarisys13 | Dreamstime.com