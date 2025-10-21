Coaliția a decis să nu fie referendum pe pensiile magistraților, așa cum cer mai mulți lideri politici. Explicația unui lider PNL

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu anunță că partidele de la guvernare au agreat marți, în ședința Coaliției, să nu mai propună organizarea unui referendum legat de pensiile magistraților, ca soluţie de deblocare a relaţiei cu CCR, el afirmând că soluţia va trebui să fie constituţională şi politică.

„Am agreat astăzi în Coaliție să nu mai amestecăm lucrurile și să nu mai facem vreun nou referendum legat de pensiile speciale, ca solutie de deblocare a relației cu CCR. Soluția va trebui sa fie constituțională și politică”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

Liderii coaliției de guvernare s-au reunit marți într-o ședință, prima după decizia Curții Constituționale de a declara neconstituțională legea privind pensiile magistraților, asupra căreia Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament.

Iar unul dintre aspectele discutate a fost organizarea unui referendum privind pensiile speciale, lideri din PNL, USR și UDMR fiind în favoarea unui asemenea demers, prin care românii să fie întrebaţi dacă sunt de acord cu tăierea acestor privilegii.

Inclusiv liberalul Ciprian Ciucu a propus desfășurarea unui astfel de referendum. „CCR a dat o decizie juridică, nu una dorită de cetăţeni. Respectăm decizia Curţii, dar rămânem consecvenţi în ceea ce priveşte reforma statului şi eliminarea privilegiilor. Personal, sunt de acord cu ideea că acest blocaj ar putea fi depăşit rapid printr-o lege care să aibă la bază un referendum prin care cetăţenii să exprime clar dacă vor sau nu vor echitate socială şi eliminarea privilegiilor”, a scris el luni seară pe Facebook.

Ciprian Ciucu a adăugat că „ar fi oportun ca acest referendum să fie organizat odată cu alegerile parţiale de anul acesta (vor fi alegeri inclusiv în Bucureşti)”.

Și președintele UDMR Kelemen Hunor s-a declarat, imediat după decizia CCR de luni, în favoarea organizării unui referendum pe tema vârstei de pensionare, demers care, spune el, ar „închide pentru multă vreme acest subiect”.

„Ce aș face eu – aș organiza un referendum cu următoarea întrebare: „Sunteți de acord ca vârsta de pensionare să fie uniformă pentru fiecare cetățean? Da/Nu”. Și sunt convins că 90% dintre oameni s-ar prezenta la vot și ar vota să fie vârsta de pensionare aceeași pentru fiecare om, indiferent dacă este în armată, în magistratură sau în poliție. Deci, eu aș face acest referendum, ca să închidem pentru mult timp de aici înainte acest subiect”, a transmis liderul UDMR.