Cod galben de caniculă emis acum de ANM. Județele cu nopți tropicale și temperaturi de peste 37 de grade

Meteorologii atenționează că începând de joi și până luni un val de căldură se va extinde și se va intensifica treptat în România.

În intervalul 30 iulie, ora 10 – 03 august, ora 10 va fi valabilă o informare meteorologică pentru val de căldură, disconfort termic, caniculă și nopți tropicale, conform ANM.

Disconfortul termic se va accentua în regiunile vestice și sud-vestice, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități.

Vreme caniculară și săptămâna viitoare

Va fi caniculă în Banat, Crișana și local în Oltenia, iar la finalul săptămânii și în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și pe arii restrânse și în zonele de câmpie din celelalte regiuni. Vor fi temperaturi maxime de 33…37 de grade, iar în Câmpia de Vest în zilele de vineri, sâmbătă și duminică se vor atinge valori de 38…39 de grade.

În vestul și sud-vestul țării nopțile vor deveni tropicale, cu temperaturi minime în jurul a 20 de grade, cele mai ridicate valori urmând a se înregistra în Dealurile de Vest (22…24 de grade).

Meteorologii au precizat că valul de căldură va persista și pe parcursul săptămânii viitoare (perioada 3 – 9 august) și se va intensifica, vremea devenind pe arii extinse caniculară cu disconfort termic ridicat.

Cod galben de caniculă în 7 județe

ANM a emis și un cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat valabil în intervalul 30 iulie, ora 10 – 31 iulie, ora 10.

Avertizarea meteo va fi în vigoare pentru județele Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare.

Temperaturile maxime vor fi de 33…37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest. Pe arii restrânse noaptea va fi tropicală, cu minime în jurul a 20 de grade.