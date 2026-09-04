Vine din nou canicula. Arșiță în trei sferturi din țară. Harta zonelor unde va fi cod galben

ANM a emis vineri o alertă meteo care vizează o mare parte din țară. Specialiștii anticipează temperaturi de până la 36 de grade.

O atenționare cod galben de caniculă va fi în vigoare în intervalul 5 septembrie, ora 10 – 5 septembrie, ora 21, a anunțat vineri dimineață ANM.

Astfel, sâmbătă în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și al Transilvaniei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate și local caniculă.

Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime se vor situa între 30 și 36 de grade, cu cele mai mari valori în Banat și Oltenia.