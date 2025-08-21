Cod galben de caniculă în 13 județe. Avertismentul meteorologilor pentru noaptea de joi spre vineri

Cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat în 13 județe și București, joi, între orele 12 și 21, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, care a transmis și o avertizare ce va fi valabilă vineri în șapte județe și în Capitală.

Joi în Banat, sudul Crișanei și al Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei, precum și în sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) local va atinge pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile sud-vestice.

În a doua parte a nopții de joi spre vineri, în vest și nord-vest, iar vineri în majoritatea regiunilor vor fi perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică.

Codul galben de caniculă pentru vineri

Vineri în sudul, centrul și estul Munteniei, sud-estul Moldovei și în sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade.